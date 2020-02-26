В Барнауле полным ходом идет подготовка к весеннему половодью. Большое количество снега, выпавшего нынешней зимой, может усложнить прохождение паводка. Поэтому в администрации города разработали комплекс мер, чтобы минимизировать риски подтопления жилых домов и социальных объектов и защитить барнаульцев от разгула стихии.

Возможные сценарии развития паводковой ситуации еще в начале февраля обсудили на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Начальник Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер сообщил, что основной неблагоприятный фактор - большие запасы снега. Но при этом почва не промерзла глубоко и не утратила способность впитывать влагу, что оставляет шансы на более-менее спокойное прохождение паводка.

Похожая ситуация, по словам главного метеоролога края, была в городе в 2001-м и 2017 году, и тогда периоды активного таяния снега прошли без особых проблем. По какому сценарию весенний паводок пройдет в этом году, специалисты пока прогнозировать не берутся. Если весна будет теплой и снег быстро растает, это может привести к подтоплению низменных участков и придомовых территорий.

- Более точные прогнозы подготовим во второй декаде марта. Пока мы можем только оценивать предпосылки и вести постоянный мониторинг ситуации. Нужно быть готовыми к любому погодному сценарию, - отметил Александр Люцигер.

Ежегодно в Барнауле реализуют целый комплекс мер, чтобы снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. В этом году на противопаводковые мероприятия в городском бюджете предусмотрено более шестнадцати миллионов рублей. Главная цель - обезопасить людей и максимально сократить материальный и экологический ущерб, который может нанести стихия. Для этого в каждом районе города уточняют сведения о количестве домов и жителей, которые могут оказаться в зоне подтопления. Проверяют наличие плавательных средств и работу системы оповещения.

Создают дополнительные запасы продуктов питания и воды, обследуют оползневые зоны и гидротехнические сооружения.

- Особое внимание необходимо уделить работе ливневых канализаций, усилить контроль за состоянием гидротехнических сооружений, мостов и путепроводов, - поставил задачи глава города Барнаула Вячеслав Франк. - Снега в нынешнем году много, и мы должны постараться вывезти максимальное его количество. Это позволит сократить объемы талых вод на территории города.

Чтобы обеспечить безопасность горожан, проживающих в местах возможного подтопления, в Барнауле подготовили семьдесят пунктов временного размещения (ПВР), куда в случае необходимости можно будет эвакуировать людей. В середине февраля в одном из таких пунктов провели тренировочные учения по экстренному размещению пострадавших - ПВР развернули в одной из городских школ. Здесь организовали медицинский пункт, изолятор и кабинет психологической помощи. Оборудовали столовую, комнату отдыха, отдельное помещение для женщин с детьми.

По словам начальника управления по делам ГОЧС Барнаула Владимира Драчева, пункт временного размещения разворачивают всего за четыре-шесть часов. Он может работать до тридцати суток, и в нем есть все необходимое для жизнеобеспечения людей, эвакуированных из зон подтопления. В каждом ПВР назначен ответственный руководитель. Как правило, это директор учреждения, на базе которого оборудуют площадку. Руководители эвакопунктов уже прошли обучение.

- Во время учебы мы узнаем много нового, ведь условия временного размещения граждан при возникновении ЧС постоянно совершенствуются, - отметила руководитель ПВР Ольга Новикова.

Одним из новшеств должны стать комнаты психологической помощи.

- Зачастую пострадавшие находятся в стрессовом состоянии, поэтому очень нуждаются в такой поддержке, - отметила руководитель пункта временного размещения Алла Бондаренко.

Между тем

Все работы по подготовке к пропуску талых вод в Барнауле будут завершены до начала активного снеготаяния. В конце февраля городское управление ГО и ЧС проведет смотр сил и средств, чтобы проверить их готовность к возможным чрезвычайным ситуациям. А в марте в городе пройдут штабные тренировки по ликвидации последствий паводков и наводнений.