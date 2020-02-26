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26.02.2020 07:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Крепостные" Сибирской Долины

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 41(8095)
- В этом году в шестой раз пойду по одному и тому же кругу: администрация Центрального района - мэрия - депутаты - прокуратура, - вздыхает председатель ТОС "Сибирская долина" Екатерина Чугреева. - Понимаю, что в одиночку эту стену не пробить, но не сидеть же сложа руки. Люди криком уже кричат: "Когда у нас появятся дороги, детсад и школа?"
Лева Заварзин на пустыре, где планировали построить школу. Фото: Сергей Зюзин/РГ Лева Заварзин на пустыре, где планировали построить школу. Фото: Сергей Зюзин/РГ
Лева Заварзин на пустыре, где планировали построить школу. Фото: Сергей Зюзин/РГ

Обитатели микрорайона Сибирская Долина называют себя "крепостными XXI века". Микрорайон, входящий в пригородный барнаульский поселок Бельмесево, начали застраивать десять лет назад. Загадочным образом земли общего пользования - дороги, а также места, зарезервированные под школу и детский сад - остались в общедолевой собственности нескольких физических лиц, что, между прочим, нарушает статью 85 Земельного кодекса РФ. Куда смотрели контролирующие структуры и почему до сих пор не отреагировали, непонятно.

Даже школьные автобусы из соседнего пригородного поселка Южный сюда не заходят. По закону они могут передвигаться только по трассам, оборудованным соответствующим образом. В ГИБДД жителям объяснили, что местные дороги не соответствуют нормам: асфальта и бордюра нет, проезжая полоса заужена. Самим дороги обустроить - не по карману. А муниципалитет не имеет права тратить средства на объекты, находящиеся в частной собственности.

Ученики из Сибирской Долины добираются до своих школ кто как может: одних подвозят родители, другие ездят на маршрутках, которые заворачивают в поселок далеко не всегда (особенно когда снега навалит). Дети из малообеспеченных семей иногда идут пешком до федеральной трассы и ждут, когда их подберет какой-нибудь автобус.

- Мы несколько раз ходили на прием в мэрию, - вспоминает жительница Сибдолины Диана Заварзина. - Всякий раз нам говорили с плохо скрываемой иронией: а чем вы думали, когда селились там? Странная логика. Мы сюда переезжали за спокойной загородной жизнью, а угодили в капкан "крепостного права".

Чиновники в мэрии меняются, но ситуация остается неизменной.

- Городские власти оставили нас один на один с так застройщиками - несколькими компаниями, которыми руководит одна семья, - сетует Екатерина Чугреева. - Нахождение земель в частной собственности, где проживает более трех тысяч человек, в том числе 840 детей, лишает микрорайон всякой перспективы развития, поскольку мы не можем участвовать в государственных программах по обустройству дорог, строительству детского сада, школы и ФАПа за счет средств государства.

По словам жителей Сибирской Долины, они находят понимание лишь на уровне районной администрации, но у нее мало реальных возможностей чем-то помочь.

В первоначальном проекте застройки Сибирской Долины два земельных участка было зарезервировано под детские сады и один - под школу, но до сих пор там ничего не построили. Павда, на одном из участков начали возводить церковь.

- Мы с сыном Левой, который учится в третьем классе, иногда доходим до пустыря, где должна была быть школа. Сын спрашивает, когда же ее начнут строить, а я не знаю, что ответить, - сетует Диана Заварзина.

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