Ледовый фестиваль на Байкале вдохновил туристов и местных жителей

"Ольхон айс фест! Ольхон айс фест!" - скандировали зрители, собравшиеся возле старой пристани Хужира. А в это время на сцене объявляли победителей конкурса ледяных скульптур, с которого стартовал трехдневный фестиваль на Ольхоне.

Те, кто приехал на остров несколькими днями раньше, могли понаблюдать, как из глыб прозрачного байкальского льда под резцами скульпторов проступает сказка. Сверкающая на солнце чешуя дракона, украшения восточной принцессы, оперение орла - эта магия приводила туристов выходного дня в восхищение.

И пусть главный приз отправился в соседнюю страну - строгое жюри отдало предпочтение работе монгольских мастеров "Молодая королева", - публика с одинаковым удовольствием фотографировалась со всеми рукотворными фигурами. Ну а самым популярным творением стала горка.

Яркое представление, задуманное прежде всего для путешественников из дальних земель, включало и шуточные соревнования, и встречу восточного Нового года - Сагаалгана, и фейерверк, и лазерное шоу. Организаторы постарались показать: Сибирь, вопреки расхожим представлениям, - вовсе не хмурый край, здесь можно полюбоваться не только природными красотами. Но оказалось, что и для жителей Хужира, и для иркутян устроили замечательный праздник.

Зрелище поразило всех.

- Когда покупали билеты сюда, даже представить не могли, какое чудо нас ждет! Ледяные скульптуры на фоне заснеженных скал, гротов, бескрайних байкальских пространств - это так гармонично! И, конечно, удивила экзотическая культура местных народов. Оказавшись свидетелем такого неповторимого зрелища, начинаешь по-настоящему сознавать, насколько мир краше наших представлений о нем, - признается француженка Сильвия.

Искреннее пожелание гостей: Ольхонский ледовый фестиваль должен стать новой островной традицией. Судя по всему, так и будет.

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