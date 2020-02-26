Новосибирские центры онкопомощи сократили сроки постановки диагноза

Сроки постановки диагноза в центре амбулаторной онкопомощи (ЦАОП) на базе новосибирской городской клинической больницы №2 сократились более чем в три раза.

Если раньше на прохождение всех необходимых диагностических процедур требовался 51 день, то теперь с момента обращения к участковому врачу и до момента подтверждения или исключения диагноза проходит 14, максимум 15 дней. Такая оперативность - главный результат работы центра, отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на выездном совещании, где обсуждалось в том числе дальнейшее развитие сети ЦАОПов в регионе.

Центр онкопомощи на базе ГКБ №2 был создан в прошлом году в рамках национального проекта "Здравоохранение". Как сообщила главный врач больницы Любовь Шпагина, сегодня это самодостаточное подразделение, в котором есть все возможности для быстрой постановки диагноза: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, биопсия и так далее. Фактически здесь создан большой лабораторный кластер для необходимых исследований.

При этом, как отметил губернатор Андрей Травников, удалось повысить не только качество и скорость проведения диагностики, но и уровень комфорта оказания медицинской помощи. Маршрутизация в ЦАОПах выстроена наиболее оптимальным образом - в случае подозрения на онкологию пациент в кратчайшие сроки направляется к специалисту для постановки диагноза и назначения лечения.

Центры онкопомощи позволяют разгрузить Новосибирский областной онкодиспансер. Но самое главное, благодаря оптимизации работы с пациентами сегодня выявляется все большее количество заболеваний на ранних - I и II - стадиях, когда максимально эффективно лечение. Например, в ЦАОПе на базе ГКБ №2 удельный вес злокачественных новообразований, выявленных впервые, на ранних стадиях, в 2019 году составил 59,9 процента.

В прошлом году в Новосибирской области открыли четыре центра онкопомощи, в этом году появится еще три, всего в рамках нацпроекта "Здравоохранение" к 2024 году в регионе начнут работать 16 подобных центров.