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26.02.2020 11:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сибирские ученые начали поиски внеземных следов тунгусской катастрофы

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Специалисты нескольких институтов СО РАН заняты в масштабном исследовании озер в районе предполагаемого падения Тунгусского метеорита. Исследования показали возможность целенаправленного поиска микрочастиц внеземного происхождения, благодаря этому ученые намерены восстановить картину случившегося.
Фото: пресс-служба ИЯФ СО РАН Фото: пресс-служба ИЯФ СО РАН
Фото: пресс-служба ИЯФ СО РАН

В работе заняты ученые новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева (ИГМ) СО РАН, Института биофизики СО РАН и Государственного природного заповедника "Тунгусский".

Фото: iStock
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Как рассказали в пресс-службе ИЯФ СО РАН, для поиска микрочастиц из космоса исследователи используют синхротронное излучение. Поиски идут в донных отложениях, ранее датированных методом радиоуглеродного анализа.

В слоях 1908 - 1910 годов присутствуют индикаторные микроэлементы, в которых, предположительно, есть следы космического вещества. Особенности состава части вкраплений, размером менее 10 микрон, говорит ученым о их внеземном происхождении.

- Загадка Тунгусской катастрофы беспокоит ученых и общественность. Многие специалисты, принимая участие в экспедициях, не теряют надежду разгадать ее сценарий. Этого метеорита как материального тела нет, но есть сохранившиеся до сегодняшнего дня следы очень сильного взрыва и его последствий - их анализом и занимаются исследователи, - отмечает заместитель директора по научной работе заповедника "Тунгусский", кандидат биологических наук Артур Мейдус.

В частности, специалисты проводят анализ донных отложений озера Заповедное. Оно хоть и находится вне территории катастрофы, однако весенние и осенние сточные воды и река Лакура принесли в озеро следы Тунгусской катастрофы. Заповедное - довольно глубокое озеро, и илистые отложения не перемешиваются, а оседают, сохраняя информацию, которые ученые намерены получить.

Четко выраженный светлый слой, благодаря составу частиц, включающий повышенное содержание калия, титана, рубидия, иттрия и циркония, говорит о связи с последствиями взрыва тунгусского космического тела.

Фото: iStock
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- Критерии поиска, то есть набор элементов, которые являются индикаторными, мы определили в более ранних работах с образцами Челябинского и Сихотэ-Алинского метеоритов, - говорит старший научный сотрудник Лаборатории литогеодинамики осадочных бассейнов ИГМ СО РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Дарьин. - Следующий шаг предполагает поиск микрочастиц необычного элементного состава с использованием синхротронного излучения. Теперь мы знаем, где их искать, - если вещество внеземного происхождения есть на изучаемой территории, то оно будет сконцентрировано внутри слоя 1908 - 1910 годов.

Как рассказал Андрей Дарьин, современные модели взрыва Тунгусского объекта говорят о том, что он произошел на высоте около 8 - 10 километров. Взрывная волна, идущая из эпицентра вертикально вниз, буквально обрезала ветки деревьев, а вот стволы остались нетронутыми. Однако, распространившись в стороны, волна положила лес на территории двух тысяч квадратных километров. "Деревья вывернуло с корнем, и уже весной следующего года произошел смыв терригенного вещества в озера, где оно и осело толстым слоем", - поясняет ученый.

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