Мы уже привыкли, что перед началом любого спектакля нас вежливо просят отключить телефоны. А в Алтайском театре кукол "Сказка" перед началом "Оnline", наоборот, предлагают зрителям влиться в виртуальную реальность - включить мобильники, авторизоваться в соцсетях и начать трансляцию зрелища, которое разворачивается перед их глазами.

Молодой режиссер из Санкт-Петербурга Роман Бокланов вместе с барнаульскими кукольниками создал документальную постановку про интернет. Спектакль основан на реальных событиях, интервью и материалах, взятых из открытых источников в Сети. Некоторые из этих событий происходили в Барнауле. Виртуальное пространство не просто превратилось в мир, где люди общаются и получают разнообразные впечатления. Оно активно вытесняет живое общение. "Лайки" заменяют улыбки, маски - лица, френды - друзей. Любая фраза, улетевшая в цифровую реальность, может повлечь непредсказуемые последствия.

- Общество находится на новой стадии эволюции, - рассуждает Роман Бокланов. - Был "хомо сапиенс" - человек разумный. Сейчас начали выделять группу "хомо медиум" - человек информационный, или медийный. В "Онлайне" я хочу найти ответы на актуальные вопросы, и, самое главное, зрители тоже смогут это сделать, посмотрев постановку.

Работа над спектаклем началась в феврале 2019 года, когда на площадке театра кукол "Сказка" прошла творческая лаборатория. По ее итогам руководство театра предложило Бокланову довести эскиз до полноценного спектакля. Действие идет в течение часа в прямом эфире в социальных сетях, зрители могут переписываться во время показа с Ангелиной, главной героиней. Она мечтает стать блогершей, прославиться в соцсетях. Но все ли средства для этого хороши? Это один из многочисленных вопросов, рождающихся в ходе спектакля. Он обращен прежде всего к подростковой среде. Для зрителей старших поколений более актуален другой вопрос, "шукшинский": "Что с нами происходит?".

После первого показа "Онлайна" было долгое обсуждение с приглашенными зрителями. Одна из самых больных тем для тех, кому 30+: что делать с теми разрывами, которые возникают между поколениями в оцифрованном мире? Проблема "отцов и детей" была во все времена, но современная реальность такова, что даже в молодежной среде разница в пять лет превращается в пропасть. Мир стремительно меняется, и как сохранить в нем вечные ценности - любовь, дружбу, сострадание, готовность прийти на помощь? Почему молодежь все больше уходит в виртуальный мир? Потому что, как пел Виктор Цой, "в этом мире того, что нам нравится, нет"? Но, в отличие от рок-музыканта, подростки не собираются менять к лучшему "этот мир" - они просто уходят из него.

Актриса Евгения Пухова в спектакле занята в двух ролях - пожилой учительницы и студентки юрфака. Про себя она говорит, что как личность сформировалась еще в доцифровую эпоху и поэтому многие моменты на репетициях воспринимала с внутренним сопротивлением.

- Умом я понимала, что такой спектакль нужен театру, но для меня он оказался тяжелым в плане актерских переживаний, - признается кукловод высшей категории. - Мы привыкли делать постановки для детей, там материал светлый. А здесь происходят какие-то безумные вещи. На мой взгляд, в ткани спектакля не хватает позитивных историй, связанных с темой "Человек и интернет". Нельзя же его воспринимать как сплошную помойку. Я, например, знаю женщину-инвалида, которую интернет спас от одиночества и депрессии.

P. S.

Официальная премьера "Онлайна" намечена на 27 марта. В полном соответствии с заявленным жанром ("Истории виртуальной реальности"), он, по замыслу Романа Бокланова, будет модифицироваться на каждом показе, ведь окружающий нас мир, особенно виртуальный, меняется стремительно.