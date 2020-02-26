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26.02.2020 06:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Лайки" вместо улыбок

В кукольном театре поставили цифровой спектакль
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 41(8095)
Мы уже привыкли, что перед началом любого спектакля нас вежливо просят отключить телефоны. А в Алтайском театре кукол "Сказка" перед началом "Оnline", наоборот, предлагают зрителям влиться в виртуальную реальность - включить мобильники, авторизоваться в соцсетях и начать трансляцию зрелища, которое разворачивается перед их глазами.
Всемирная паутина дотянулась и до кукольного театра. Фото: Олег Богданов Всемирная паутина дотянулась и до кукольного театра. Фото: Олег Богданов
Всемирная паутина дотянулась и до кукольного театра. Фото: Олег Богданов

Молодой режиссер из Санкт-Петербурга Роман Бокланов вместе с барнаульскими кукольниками создал документальную постановку про интернет. Спектакль основан на реальных событиях, интервью и материалах, взятых из открытых источников в Сети. Некоторые из этих событий происходили в Барнауле. Виртуальное пространство не просто превратилось в мир, где люди общаются и получают разнообразные впечатления. Оно активно вытесняет живое общение. "Лайки" заменяют улыбки, маски - лица, френды - друзей. Любая фраза, улетевшая в цифровую реальность, может повлечь непредсказуемые последствия.

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- Общество находится на новой стадии эволюции, - рассуждает Роман Бокланов. - Был "хомо сапиенс" - человек разумный. Сейчас начали выделять группу "хомо медиум" - человек информационный, или медийный. В "Онлайне" я хочу найти ответы на актуальные вопросы, и, самое главное, зрители тоже смогут это сделать, посмотрев постановку.

Работа над спектаклем началась в феврале 2019 года, когда на площадке театра кукол "Сказка" прошла творческая лаборатория. По ее итогам руководство театра предложило Бокланову довести эскиз до полноценного спектакля. Действие идет в течение часа в прямом эфире в социальных сетях, зрители могут переписываться во время показа с Ангелиной, главной героиней. Она мечтает стать блогершей, прославиться в соцсетях. Но все ли средства для этого хороши? Это один из многочисленных вопросов, рождающихся в ходе спектакля. Он обращен прежде всего к подростковой среде. Для зрителей старших поколений более актуален другой вопрос, "шукшинский": "Что с нами происходит?".

После первого показа "Онлайна" было долгое обсуждение с приглашенными зрителями. Одна из самых больных тем для тех, кому 30+: что делать с теми разрывами, которые возникают между поколениями в оцифрованном мире? Проблема "отцов и детей" была во все времена, но современная реальность такова, что даже в молодежной среде разница в пять лет превращается в пропасть. Мир стремительно меняется, и как сохранить в нем вечные ценности - любовь, дружбу, сострадание, готовность прийти на помощь? Почему молодежь все больше уходит в виртуальный мир? Потому что, как пел Виктор Цой, "в этом мире того, что нам нравится, нет"? Но, в отличие от рок-музыканта, подростки не собираются менять к лучшему "этот мир" - они просто уходят из него.

Актриса Евгения Пухова в спектакле занята в двух ролях - пожилой учительницы и студентки юрфака. Про себя она говорит, что как личность сформировалась еще в доцифровую эпоху и поэтому многие моменты на репетициях воспринимала с внутренним сопротивлением.

- Умом я понимала, что такой спектакль нужен театру, но для меня он оказался тяжелым в плане актерских переживаний, - признается кукловод высшей категории. - Мы привыкли делать постановки для детей, там материал светлый. А здесь происходят какие-то безумные вещи. На мой взгляд, в ткани спектакля не хватает позитивных историй, связанных с темой "Человек и интернет". Нельзя же его воспринимать как сплошную помойку. Я, например, знаю женщину-инвалида, которую интернет спас от одиночества и депрессии.

P. S.

Официальная премьера "Онлайна" намечена на 27 марта. В полном соответствии с заявленным жанром ("Истории виртуальной реальности"), он, по замыслу Романа Бокланова, будет модифицироваться на каждом показе, ведь окружающий нас мир, особенно виртуальный, меняется стремительно.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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