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Без аварий и пробок

В Барнауле улучшают качество дорожной сети
Текст: Яна Иконникова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 41(8095)
В столице Алтайского края в этом году продолжат строительство новых дорожных объектов по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За три года его реализации в Барнауле отремонтировали 108 дорог общего пользования, построили автомагистраль по улице Солнечная поляна и начали реконструкцию улицы Попова, которая завершится в текущем году.
В прошлом году в рамках нацпроекта в Барнауле построили современную магистраль на улице Солнечная поляна. Фото: Пресс-служба администрации города Барнаула В прошлом году в рамках нацпроекта в Барнауле построили современную магистраль на улице Солнечная поляна. Фото: Пресс-служба администрации города Барнаула
В прошлом году в рамках нацпроекта в Барнауле построили современную магистраль на улице Солнечная поляна. Фото: Пресс-служба администрации города Барнаула

Всего же в 2020 году по нацпроекту в Барнауле обновят 33 дороги. Ремонтные работы проведут на участках улиц Пушкина, Куйбышева, Пролетарской, Мерзликина, переулка Ядринцева и многих других.

Дорожная сеть города прирастет новым объектом - современной магистралью на улице Сиреневой. Новый участок дороги протяженностью около 365 метров соединит улицу Взлетную с Балтийской, что существенно повысит транспортную доступность густонаселенного микрорайона.

- Общая стоимость возведения этого объекта составляет 32,9 миллиона рублей, - сообщили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. - Такой объем финансирования позволит выполнить весь комплекс работ. Подрядчику, который был выбран на конкурсной основе еще в ноябре прошлого года, предстоит построить проезжую часть шириной 10,5 метра и тротуары шириной три метра, обустроить парковки и примыкания к действующей дорожной сети. Проект также предусматривает возведение ливневой канализации, линии наружного освещения, установку дорожных знаков и нанесение разметки. По завершении строительства новый объект обязательно благо-устроят, чтобы он гармонично вписался в облик микрорайона. Здесь установят малые архитектурные формы, вдоль улицы высадят деревья и кустарники.

Приступить к строительству подрядная организация планирует весной, как только сойдет снег и погода позволит начать грунтовые работы. Ведь уже к концу текущего года новый дорожный участок должен быть открыт для проезда всех видов транспорта.

В администрации Барнаула подчеркнули, что возведение магистрали на улице Сиреневой увязано и с планами строительства социально значимых объектов на территории этого микрорайона. В рамках национального проекта "Демография" в городе построят два современных физкультурно-оздоровительных комплекса, один из которых будет расположен как раз на Сиреневой. Поэтому только одним участком от Взлетной до Балтийской дорожные работы здесь не ограничатся. В дальнейшем эту магистраль планируют продлить до Северного Власихинского проезда.

Напомним, что Барнаульская агломерация участвует в национальном (ранее приоритетном) проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с 2017 года. За это время в масштабное обновление дорожной сети столицы Алтайского края было инвестировано около 2,8 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. В 2020 году на ремонт, строительство и реконструкцию дорог будет направлено свыше 905 миллионов рублей, в том числе четыре миллиона - на мероприятия по организации дорожного движения.

Основная цель проекта - привести дороги в нормативное состояние и максимально сократить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. За три года в краевом центре удалось увеличить долю автомобильных дорог в нормативном состоянии с 37,3 до почти 65 процентов и существенно повысить безопасность дорожного движения, в том числе за счет установки светофоров, систем освещения, камер фото- и видеофиксации. По словам начальника отдела организации дорожного движения городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерия Ведяшкина, сегодня в Барнауле выявлено 38 участков концентрации ДТП, тогда как в 2018-м их было 55. Количество дорожно-транспортных происшествий в прошлом году сократилось на 13,7 процента по сравнению с 2018-м.

- Сделано действительно немало. Благодаря участию в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и активной пропагандистской деятельности удалось добиться снижения аварийности на дорогах. Однако предстоит еще очень большая работа. Важно свести к нулю число мест концентрации ДТП, а долю дорог в нормативном состоянии довести минимум до 85 процентов, - подчеркнул первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков.

Кстати

В 2019 году столица Алтайского края по качеству дорог заняла третье место в рейтинге Дорожной инспекции ОНФ. Как отметил глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Войтюк, за последние годы качество дорог в Барнауле заметно улучшилось, поэтому в рейтинге ОНФ город с 31 позиции, которую он занимал в 2017 году, поднялся на третью.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул

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