Новости

Почти 100 летевших из Сеула в Китай пассажиров поместили на карантин 06:22
Трамп продлил антироссийские санкции из-за Украины 05:40
Биробиджанские школы эвакуировали из-за "минирования" 05:20
В России из-за коронавируса взлетели цены на чеснок 04:49
Во Владивостоке сбили нарушившего правила 91-летнего мужчину 04:40
На Дальнем Востоке заминировали десятки школ 04:25
На Сахалине микроавтобус и локомотив столкнулись на переезде 04:22
На Камчатке Авачинский вулкан открыли для туристов 04:22
Китай потратил 14 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 03:58
В Индонезии пропал подводный охотник из Приморья 03:45
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова 03:20
Два склада с резиной загорелись в Подмосковье 02:45
Первый случай заражения коронавирусом выявлен на западе Германии 02:15
Air Canada продлила запрет на полеты в Пекин и Шанхай 01:53
Посол рассказал о запланированных встречах лидеров России и Южной Кореи 01:30
Красочным шоу стартовал XXII фестиваль сигар в Гаване 01:05
РФ и Корея осуществят более трехсот совместных проектов в 2020-21 годах 00:46
ООН: Распространение саранчи грозит Восточной Африке голодом 00:27
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Алжире 25.02.2020
ВОЗ: За пределами КНР коронавирусом заражены уже 2 459 человек 25.02.2020
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции 25.02.2020
Задержан американец, пытавшийся взорвать машину вблизи здания Пентагона 25.02.2020
В Сочи двух детей унесло в Черное море 25.02.2020
Кабмин предложил дать 40-летним отгул для диспансеризации 25.02.2020
В Румынии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом 25.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 06:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тренеру видно все

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 41(8095)
Команда разработчиков из новосибирского Академгородка представила цифровую систему Inmotion, которая способна отслеживать перемещения игроков командных видов спорта по площадке, оценивать скорость каждого из них, даже определять, куда именно смотрит спортсмен в тот или иной момент. Кроме того, датчики фиксируют биометрические показатели - частоту пульса, дыхания, температуру тела и прочее. По мнению создателей комплекса, такая система станет незаменимым помощником любого тренера.

К разработке комплекса проявили интерес несколько российских футбольных клубов, которые готовы участвовать в его тестировании. На данном этапе готов прототип гаджета - он закрепляется на спортивной форме и передает всю информацию об игроке на экраны планшетов или обычных смартфонов. Несколько специальных датчиков размещается и по периметру площадки.

Новосибирские ученые разработали электронную майку для занятий спортом

- Футбольный клуб "Ливерпуль" сейчас N 1 в мире по тому, насколько обвешаны всевозможными датчиками, - отмечает руководитель компании-инвестора Борис Галкин. - Весь объем данных, которые они генерируют во время тренировок и матчей, анализируется и транслируется в тактику взаимодействия на поле. Мы видим, как окупается такой подход.

По словам руководителя группы разработчиков Святослава Венского, режиссеры телетрансляций смогут показывать всю статистику об игроке в режиме реального времени и моментально воспроизводить цифровую версию повторов. Список возможностей системы будет расширяться, исходя из требований заказчика.

- Тренер может видеть информацию не только о тех, кто находится на поле, но и игроков со скамейки запасных. Это позволит выпустить на замену наиболее готового к игре футболиста, - уверен Святослав Венский. - Широкополосный радиосигнал дает частоту от семи гигагерц и выше. Раньше такая связь использовалась исключительно военными, а сейчас применение более широкое. Благодаря этому погрешность составляет десять сантиметров. Даже с учетом помех на стадионе точность будет в районе тридцати сантиметров.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

На Дальнем Востоке заминировали десятки школ
США ввели санкции против России, КНР, Ирака и Турции
Захарова прокомментировала нападение грузинских журналисток на Лаврова
Мишустин назвал ключевые задачи правительства
Минфин не исключил ипотеку ниже 8 процентов до конца года
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи