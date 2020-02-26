Команда разработчиков из новосибирского Академгородка представила цифровую систему Inmotion, которая способна отслеживать перемещения игроков командных видов спорта по площадке, оценивать скорость каждого из них, даже определять, куда именно смотрит спортсмен в тот или иной момент. Кроме того, датчики фиксируют биометрические показатели - частоту пульса, дыхания, температуру тела и прочее. По мнению создателей комплекса, такая система станет незаменимым помощником любого тренера.

К разработке комплекса проявили интерес несколько российских футбольных клубов, которые готовы участвовать в его тестировании. На данном этапе готов прототип гаджета - он закрепляется на спортивной форме и передает всю информацию об игроке на экраны планшетов или обычных смартфонов. Несколько специальных датчиков размещается и по периметру площадки.

- Футбольный клуб "Ливерпуль" сейчас N 1 в мире по тому, насколько обвешаны всевозможными датчиками, - отмечает руководитель компании-инвестора Борис Галкин. - Весь объем данных, которые они генерируют во время тренировок и матчей, анализируется и транслируется в тактику взаимодействия на поле. Мы видим, как окупается такой подход.

По словам руководителя группы разработчиков Святослава Венского, режиссеры телетрансляций смогут показывать всю статистику об игроке в режиме реального времени и моментально воспроизводить цифровую версию повторов. Список возможностей системы будет расширяться, исходя из требований заказчика.

- Тренер может видеть информацию не только о тех, кто находится на поле, но и игроков со скамейки запасных. Это позволит выпустить на замену наиболее готового к игре футболиста, - уверен Святослав Венский. - Широкополосный радиосигнал дает частоту от семи гигагерц и выше. Раньше такая связь использовалась исключительно военными, а сейчас применение более широкое. Благодаря этому погрешность составляет десять сантиметров. Даже с учетом помех на стадионе точность будет в районе тридцати сантиметров.