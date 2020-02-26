В Сибири создали новое лекарство от гриппа

Новости

Внедорожник ВАЗ-21099 "Виктория" выставили на продажу 11:06
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер 11:05
Под Ростовом маршрутка с пассажирами провалилась в яму на дороге 11:05
К собачьему питомнику в Иркутске подкинули трех медвежат 11:00
Жителя Владивостока осудили на три года за "минирование" кафе 10:59
За первый день на новые крымские поезда купили тысячу билетов 10:50
На Ставрополье ураган повредил около сотни жилых домов 10:49
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу 10:45
Путин заявил о сокращении "тюремного населения" вдвое 10:37
В десятки иркутских школ поступили угрозы о минировании 10:35
В Перми экипажи ДПС устроили погоню за нарушителем 10:30
Стали известны подробности новой xBox 10:23
В московских ресторанах из-за угрозы коронавируса проведут дезинфекцию 10:14
В медучреждениях Москвы модернизируют противопожарные системы 10:14
В Перми мошенники попросили деньги у бизнесменов от лица вице-премьера 10:00
Новую "Газель" впервые сфотографировали на дорогах страны 10:00
В Петербурге умер коллекционер Валентин Носкин 09:52
Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран 09:44
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем опрокинулся в кювет 09:40
В Дагестане внучка напала с ножом на свою 80-летнюю бабушку 09:37
Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво 09:36
Ковальчук остался недоволен дебютом за "Вашингтон" 09:20
Приземление вертолета Ка-27ПС на трассу Камчатки попало на видео 09:12
В Сочи на поиски пропавших в море мальчиков вылетел вертолет 09:06
Когда МВД получит данные о резко тормозящих автомобилях 09:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 10:11
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Сибири создали новое лекарство от гриппа

Текст: Наталья Граф
Инновационный препарат, созданный группой ученых из Сибири, может появиться на рынке уже к 2025 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Томска и Бийска разработали новую технологию синтеза фармацевтической субстанции осельтамивира этоксисукцината и получили препарат с удвоенным противовирусным эффектом. На лекарственное средство получен патент.

Фото: iStock
В Сибири обнаружили противовирусный кустарник

Как сообщает пресс-служба ТГУ, препарат отличается низкой общей и хронической токсичностью, не обладает мутагенным, канцерогенным и аллергизирующим действием.

- Результаты доклинических исследований показали, что новое лекарственное средство обладает улучшенными характеристиками, - рассказала сотрудник СибГМУ Жанна Спицко. - К примеру, его противовирусная активность оказалась почти в два раза выше, чем у известного швейцарского препарата, который широко используется для лечения гриппа.

Сибирские фармакологи считают, что препарат перспективен для лечения и профилактики гриппа, а его конечная стоимость для потребителя будут существенно ниже стоимости зарубежного аналога.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Роспотребнадзор посоветовал отложить поездки в Италию, Корею и Иран
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Захарова рассказала о "нападении" грузинских журналисток на Лаврова
Россия потребовала от ООН разобраться с проблемой невыдачи США виз дипломатам
Санкции могут укрепить позиции российских банков
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи