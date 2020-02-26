В Сибири создали новое лекарство от гриппа

Инновационный препарат, созданный группой ученых из Сибири, может появиться на рынке уже к 2025 году.

Исследователи из Томска и Бийска разработали новую технологию синтеза фармацевтической субстанции осельтамивира этоксисукцината и получили препарат с удвоенным противовирусным эффектом. На лекарственное средство получен патент.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, препарат отличается низкой общей и хронической токсичностью, не обладает мутагенным, канцерогенным и аллергизирующим действием.

- Результаты доклинических исследований показали, что новое лекарственное средство обладает улучшенными характеристиками, - рассказала сотрудник СибГМУ Жанна Спицко. - К примеру, его противовирусная активность оказалась почти в два раза выше, чем у известного швейцарского препарата, который широко используется для лечения гриппа.

Сибирские фармакологи считают, что препарат перспективен для лечения и профилактики гриппа, а его конечная стоимость для потребителя будут существенно ниже стоимости зарубежного аналога.