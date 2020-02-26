Предприниматели, которые не имеют права на вывоз и складирование ТКО на легальных полигонах, пользуются доверием граждан, заключают с ними договоры на выгодных условиях, а мусор вывозят в ближайший овраг или лесополосу, на пустыри или свалки, которые уже давно закрыты.

Не так давно тревогу забили активисты Комитета экологического контроля в Предгорном районе края. Там, у поселка Нежинского, в красивой балке с минеральным источником появилась свалка строительного мусора. Как говорят экологи, отходы сюда вот уже год привозят целыми самосвалами.

"Машины с мусором без проблем проезжают по поселку и сваливают все в овраг. Администрации поселка Нежинского и Предгорного района, а также многочисленные природоохранные структуры знают о нарушениях в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды, но не реагируют на них", - заявили активисты.

Отправлялись обращения в прокуратуру Ставропольского края, управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, там на них реагировали. Но маленькие штрафы не решили экологической проблемы, оплата вывоза отходов за одни сутки перекрывает любые штрафы.

Не так давно на проблему обратил внимание один из четырех региональных операторов по обращению с ТКО - компания "ЖКХ".

- Полученный сигнал был направлен для оперативного реагирования в территориальный отдел регоператора в Предгорном районе. На место направили контролеров. Составлен акт, подтверждающий несанкционированное размещение строительных отходов, - сообщил заместитель директора ООО "ЖКХ" Дмитрий Маркарян.

Он также добавил, что все материалы передадут в правоохранительные и надзорные ведомства. Но, судя по заявлениям экоактивистов, там и так знают об этом.

По предварительным оценкам, объем мусора на данном полигоне составляет около 30 тысяч кубометров, и с каждым месяцем он увеличивается.

В красивой балке с минеральным источником появилась свалка строительного мусора. Отходы сюда вот уже год привозят целыми самосвалами

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья заявляют, что решить проблему "черных" перевозчиков можно только совместными усилиями краевых властей, правоохранителей, надзорных ведомств и активистов. Не так давно в министерстве прошло межведомственное совещание, где обсуждали этот вопрос. На нем отметили, что нужен комплексный подход, начиная с того, что сотрудники ГИБДД должны проверять транспортировщиков отходов на дорогах.

Согласно закону, право на вывоз ТКО имеют только выбранные на конкурсной основе и закрепленные за определенной территорией региональные операторы. В Ставропольском крае их четыре. И заключать договоры жители могут только с ними. Таким образом государство ратует за то, чтобы отходы попадали только на лицензированные полигоны.

- Мы, прежде всего, боремся за чистоту, чтобы ТКО вывозились организованно, по графику и только на лицензированные объекты размещения, - заявил корреспонденту "РГ" заместитель министра ЖКХ Ставропольского края Богдан Забелин. - Но везти туда отходы имеют право только региональные операторы. А куда вывозят мусор "черные" перевозчики, мы не знаем и проконтролировать никак не можем. В итоге образуются свалки в оврагах и лесополосах. Что же касается жителей, которые договариваются с перевозчиками-нелегалами, сэкономить таким образом у них не получится, ведь договор с регоператором заключается на публичной основе и квитанции от лицензированной организации они все равно получат.

Есть у этой проблемы еще один нюанс. Если нелегальный перевозчик находится в сговоре с кем-то из работников действующего полигона, это значит, что на нем складируется "левый" мусор, который нигде не учитывается.

- Территориальная схема обращения с отходами определяет предельный объем мусора, который можно разместить на месте захоронения или складирования ТКО. Если туда привозят неучтенный мусор, то полигон будет переполнен по факту, но по бумагам еще может функционировать, в итоге возрастет ущерб окружающей среде, - говорит эксперт ставропольского регионального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Гридчин. - Но есть еще один нюанс. Допустим, у человека после ремонта или сноса какой-то постройки накопился мусор, который нужно куда-то утилизировать. Разработчики реформы ЖКХ предполагали, что в этой ситуации гражданин обратится к региональному оператору и попросит его на платной основе вывезти отходы. Но сейчас сайты объявлений пестрят предложениями частников, которые предоставляют эту услугу за существенно меньшие деньги. И люди, естественно, обращаются к ним.

Он добавил, что такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока в крае все физические и юридические лица не заключат договоры с региональным оператором. Это, конечно, не избавит регион от незаконного вывоза мусора и появления свалок, но хотя бы проблема не будет такой масштабной, как сейчас.