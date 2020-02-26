Угроза коронавируса может существенно повлиять на ассортимент ввозимых в страну продуктов из Китая. Особенно россиян взбудоражила новость об отказе от чеснока, который широко используется в качестве специи и для профилактики простудных заболеваний. Доля китайского чеснока на отечественном рынке сейчас достигает 80 процентов.

- Импорт чеснока составляет около 50 тысяч тонн, валовой сбор в РФ - около 260 тысяч тонн, но основной объем выращивается в личных подсобных и фермерских хозяйствах. На практике это означает, что в случае перебоя с китайскими поставками чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет, а нового урожая ждать целый год, - говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы "Россельхозбанка" Андрей Дальнов.

Однако с прогнозом эксперта о близящемся дефиците чеснока и, как следствие, повышении цены на него согласны далеко не все. К примеру, на Ставрополье, где его производство развивается весьма активно (регион занял шестое место среди субъектов РФ по объему выращивания чеснока), хороший запас продукции. Кроме того, в ближайшее время здесь планируют внедрить технологию получения урожая из воздушных луковиц. Таким образом, головки можно будет выкапывать уже через два года, не через три.

- Не вижу особой опасности в сворачивании поставок из Китая, потому что фермеры Краснодарского края, а сейчас и несколько производителей Ставрополья начали осваивать новый эффективный метод выращивания двухлетней беспересадочной культуры, - рассказывает специалист Ставропольского сельскохозяйственного информационно-консультативного центра Юрий Кадушкин. - При такой технологии посевной материал становится фактически бесплатным. Посадив семена осенью, через два года мы получим качественный урожай. Китайские фермеры активно пользуются таким способом, чем и объясняется низкая цена их продукции. У нас же производство чеснока сопряжено с большими расходами на посевной материал - около 150 рублей за килограмм. А на один гектар требуется 1,5-2 тонны семян.

Во многих хозяйствах его сажали по остаточному принципу. Одна из причин - высокие требования к качеству посадочного материала, иначе все старания пропадут даром. Вторая - значительная доля ручного труда и сопутствующие в связи с этим затраты.

Технология промышленного производства чеснока подразумевает использование капельного орошения и специализированного оборудования, например сажалок, линий дробления, калибровки и сушки. При этом немалая часть операций совершается вручную (посадка, обрезка стрелки при созревании). Сдерживает фермеров и нестабильность продаж на фоне крупных завозов дешевых овощей из Турции и Китая.

- Урожай созревает долго, поэтому сложно прогнозировать рентабельность, - признается руководитель крупного КФХ в Труновском районе Ставрополья Евгений Педошенко. - С 10 гектаров площади получаю до 100 тонн чеснока озимых сортов "любаша" и "комсомолец", но сейчас отказался от посадок. Бывает, что в один год за чеснок дают хорошую цену, как, например, в 2017-м, когда оптовики брали килограмм за сто рублей. Новый же урожай лежит нереализованный, никто и по 20 рублей брать не хочет.

Стоит отметить, что по своим вкусовым качествам отечественный чеснок превосходит китайский, так как в России он выращивается в естественном грунте, а в Поднебесной - в специальном субстрате. В прошлом году на Ставрополье собрали свыше 7000 тонн чеснока (почти весь в мелких хозяйствах), который преимущественно реализуется на местных рынках. В нынешнем, по данным регионального министерства сельского хозяйства, его посевные площади останутся прежними.

Возможно, исчезновение китайского чеснока с российских прилавков заставит отечественных производителей, которые до этого момента обходили данную культуру стороной, присмотреться к ней внимательнее. Но, как считают эксперты рынка, изменить ситуацию и заинтересовать ею производителей скорее помогут новые технологии и поддержка в рамках политики импортозамещения, чем возможное сокращение поставок из Поднебесной. .

Мнение

Алексей Коренев, аналитик ГК "Финам":

- Ситуация с коронавирусом, безусловно, негативно скажется на данном сегменте сельского хозяйства, однако вряд ли эффект будет долгосрочным. Во-первых, эпидемия уже пошла на спад и, судя по всему, в течение нескольких недель мы увидим значительное улучшение ситуации. В-вторых, имеющиеся запасы, по словам большинства представителей крупных ритейлеров, позволят сетям продержаться не менее одного квартала без существенного дефицита, а выпадающие объемы поставок из Китая могут быть частично замещены увеличением импорта из Египта, Узбекистана, Ирана, Испании и Азербайджана.

При этом, учитывая сезонность, свойственную сельхозпроизводству, оперативно увеличить собственное производство Россия не сможет - на это требуется много времени. Тем не менее, принимая в расчет нацеленность государства на самообеспечение по большинству видов сельхозпродукции и снижение зависимости от импортных поставок, новые проекты выращивания чеснока, в том числе на Кавказе, скорее всего, будут удачными. Российский чеснок ввиду его высокого качества пользуется устойчивым спросом, а цена в рознице (230-250 рублей за килограмм) в несколько раз выше себестоимости. При такой маржинальности новые игроки смогут достаточно быстро окупить затраты.