Министерство энергетики, промышленности и связи края недавно выдало льготный заем в пять миллионов рублей полиграфической компании из Невинномысска, которая реализует инвестпроект увеличения производственных мощностей.

Спрос на изделия ручной работы местных мастеров всегда велик, но чаще всего их можно найти на ярмарках, а не в магазинах. Фото: Владимир Аносов/РГ

- В 2019 году в регионах России повысился спрос на сувенирную продукцию и промоматериалы. Курорты Ставропольского края активно развиваются, поэтому у предприятия большой потенциал в этой сфере, - отметил глава министерства Виталий Шевченко.

Расширят и модернизируют производство при поддержке Фонда развития промышленности Ставропольского края. Общая сумма инвестиций в проект - 10 миллионов рублей, половина - собственные средства предприятия.

Сейчас здесь изготавливают довольно примитивные магниты, и они не пользуются у туристов большим спросом. На новом оборудовании можно делать более качественные и интересные, например запечатывать слой белыми чернилами, а поверх наносить изображения, в том числе рельефные. Появится возможность печатать на кафеле и стекле.

- Сможем изготавливать и другую продукцию, в том числе сувенирные пакеты и сумки, - рассказала корреспонденту "РГ" генеральный директор полиграфической компании Надежда Швалова. - Приобретем еще закройщик, с помощью которого будем делать бумажные и деревянные сувениры. Конкуренции не боимся. Типографий в Ставропольском крае много, но мы давно на рынке. В перспективе, когда поступит новое оборудование, планируем готовить продукцию к краевым праздникам и другим мероприятиям, которых в Ставрополе и Кавминводах проходит достаточно много. Также намерены осваивать курорты Архыз и Домбай.

Пока же у туристов пользуется популярностью знаменитый на Кавказе кисловодский фарфор. Его стиль оформился в 80-х годах прошлого века, то есть он достаточно молод. Созданное как артель ремесленников, работающих по кости, рогу и металлу, предприятие прошло большой путь.

В соседнем курортном городе производят сувениры из так называемой пятигорской бронзы - это медь с различными добавками для улучшения физических и механических свойств изделий. Причем такие статуэтки могут стоить десятки тысяч рублей.

- Из сувенирной продукции с символикой Ставропольского края у нас представлены орлы разного дизайна. Это символ Кавказских Минеральных Вод и Пятигорска. Есть разные статуэтки - Эоловой арфы (беседка в Пятигорске, одна из достопримечательностей), Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова, которые в романе Ильфа и Петрова побывали у озера Провал. Есть ассортимент "кавказских" магнитов (например, с изображением горцев), - рассказал менеджер по продажам ставропольской компании Александр Вешпев.

По словам изготовителей, спрос на фарфор и бронзу очень хороший, причем не только у туристов, но и у местных жителей.

Край не обделен и мастерами художественных промыслов - народные сувениры идут на ура. На многочисленных ярмарках всегда стоит с десяток палаток с продукцией, сделанной руками местных умельцев - кузнецов, кожевенников, стеклодувов, портных. В столице края, к примеру, работает небольшая мастерская, где вручную делают сувениры из керамики с городской тематикой.

- Это малотиражная продукция. Магниты, статуэтки, панно на стенки делаем, на них самый хороший спрос у туристов. К конкурсу "Сувенир Ставрополья" в конце прошлого года сделали "Южного слона" - символ региона, который хоть и не выиграл, но все равно стал достаточно популярен у покупателей. Кроме того, развиваем тему "Ставрополь губернский", делаем панно с изображениями со старых открыток, - сообщил руководитель мастерской Эдуард Удовиченко.

Ремесленники не опасаются конкуренции с крупным производством, так как считают, что у них разные ниши. Полностью ручная работа и подход с душой делают свое дело. К тому же, отмечает Удовиченко, в магазинах большинство сувенирной продукции родом из Китая, а люди хотят привозить из путешествий что-то действительно местное.

Сувениры ручной работы не привязаны к большим партиям, поэтому авторы часто экспериментируют - разнообразие форм велико. Из последней модной тенденции - изображать символы города в руках животного, чей год наступил по китайскому гороскопу.