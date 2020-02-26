Ученые Кабардино-Балкарского аграрного университета разработали и сконструировали доильный аппарат, который предназначен для использования в горной местности. Как оказалось, коровы из-за неправильного доения могут заболеть, в итоге надои снизятся, да и молоко станет непригодным для пищевой промышленности.

Зачастую в горах, чтобы сохранить здоровье буренок, приходится переходить на ручную дойку, что крайне невыгодно экономически. Фото: Владимир Аносов/РГ

Поголовье КРС в Кабардино-Балкарии, в отличие от большинства российских регионов, зимой держат на равнине, а в теплое время года перегоняют на горные пастбища. Главная причина такой сезонной миграции - на высокогорье обширные луга с полезным и, главное, бесплатным кормом. Их общая площадь достигает 400 тысяч гектаров.

Однако и обслуживать стадо приходится там же: доить, лечить, проводить первичную обработку молока, чтобы оно не скисло. При этом необходимую технику выпускают без учета того, что ею будут пользоваться в горах, где работать она станет иначе.

- Раньше ее конструировали из расчета, что стадо пасут на высоте до тысячи метров. Выше же технические характеристики меняются, атмосферное давление снижается, что влияет на работу доильной техники. Проблемой стал заниматься мой отец Башир Барагунов. В свое время он руководил отделом техобеспечения молочного животноводства, - рассказал корреспонденту "РГ" доцент кафедры энергообеспечения предприятий факультета механизации КБГАУ Альберт Барагунов.

Доильные аппараты работают от вакуумных насосов, и на высоте сила воздействия увеличивается. Это травмирует буренок, что приводит к выбраковке. Корова становится попросту непригодной для машинного доения. К тому же раздражение и микробы вызывают различные заболевания маститного характера. А молоко болеющей маститом коровы использовать в пищевой промышленности нельзя, оно способствует онкологическим заболеваниям.

- Прибегали к различным методам - снижали мощность работы насосов, - продолжает он, - но тогда доильные аппараты спадали с вымени. Приходилось переходить на ручную дойку, а это экономически невыгодно. В 1990 году был изготовлен промышленный образец доильного аппарата для горных условий, пройдены государственные испытания, получен паспорт, уже начали налаживать выпуск. Но тут Советский Союз рухнул, и работа остановилась.

По сути, новый аппарат делать не надо: в действующие серийные достаточно внести некоторые изменении, добавив нужные детали. Альберт Барагунов рассказал, что ноу-хау получило высокую оценку в Москве на XIII Международном биотехнологическом форуме "Росбиотех-2019". Проектировщиков наградили дипломом и золотой медалью.

Для фермеров, у которых в стаде 30-50 голов (а их в Кабардино-Балкарии большинство), - это идеальный вариант. Технология перспективна для всего СКФО, Урала, Восточной Сибири, Таджикистана и Киргизии - везде, где есть схожие горные условия. Сейчас нужны инвестиции, чтобы поставить производство на поток.

Разработанный доильный аппарат, кстати, еще и адаптируется к изменениям атмосферного давления в горах. Испытания показали, что с ним можно сэкономить до трех тысяч киловатт-часов в год при содержании сотни дойных коров.

В западных странах в горных зонах используют автоматизированное оборудование, где весь учет ведет компьютер, он же отслеживает негативное воздействие на животных. По словам сотрудников КБГАУ, тамошние фермеры, даже имеющие небольшое стадо, могут себе это позволить благодаря субсидиям государства.

Как добавляют ученые, помимо усовершенствования процесса машинного доения содержание буренок в горных условиях требует и других технологических новаций. Ведь энергетических коммуникаций на высоте практически нет. Но нужно как-то обеспечивать электричеством доильные центры. И здесь весьма пригодились бы альтернативные источники.

Важно и то, что молоко, полученное от коров, пасущихся на альпийских лугах, вкуснее и экологически чище - на высокогорье лучше вода, воздух и корм. Например, Швейцария построила целую молочную империю, продукция из этой страны известна всему миру. А ведь кавказские буренки ничем не хуже. .

Кстати

Как рассказал корреспонденту "РГ" главный специалист-эксперт отдела животноводства, племенного дела и рыбоводства минсельхоза КБР Аслан Бисчеков, в 2019 году молока во всех хозяйствах региона получили 514,4 тысячи тонн (в 2018-м было 500 тысяч). Поголовье КРС составило 133 тысячи.

- Сейчас работаем над повышением продуктивности. Субсидируется каждый килограмм реализованного молока, - сообщил Бисчеков. - В этом году будем стимулировать селекцию животных.