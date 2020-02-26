В дагестанской сельской школе из-за халатности чиновников замерзают дети

Наконец в школе села Уцмиюрт Бабаюртовского района начали устанавливать газовый котел и проводить отопление. Школа не отапливалась с конца января: котел вышел из строя, а местные власти отказывались покупать новый и на жалобы руководства школы и жителей не реагировали. Тогда родители учеников начальных классов отказались пускать детей на занятия.

На сельском сходе люди рассказали: "Один из котлов вышел из строя. В классах холодно, дети болеют. Мы не намерены отпускать своих детей на занятия, пока в классы не вернется тепло".

Они отметили, что директор школы неоднократно обращался в администрацию района с просьбой выделить средства на покупку нового котла, однако администрация предложила решить вопрос "собственными силами". Родители обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. Только после этого ситуация начала меняться. В администрации Бабаюртовского района рассказали "РГ", что котел для отопления школы куплен, началась его установка. Что мешало чиновникам сделать это раньше?

"Финансирование незавершенного объекта не предусматривает выделение денежных средств из районного бюджета на эти цели", - прокомментировали ситуацию в муниципалитете.

Оказывается, школа на 640 ученических мест в селе Уцмиюрт по документам не завершена и не введена в эксплуатацию, а дети учатся в потенциально опасном здании. Школу начали строить в 2010 году, но почему-то в проекте не были предусмотрены пищеблок и актовый зал. В 2015 году был сдан главный корпус, однако по причине отсутствия финансирования стройка остановилась. 48 миллионов рублей нашли только в прошлом году. Как выявила проверка ОНФ, подрядчик выполнил работы более чем халатно. На новой штукатурке в помещении спортзала образовалась плесень, в учебных классах сплошные недоделки. Сэкономили выделенную немалую сумму и при ремонте школьного двора: на асфальте образовались провалы и трещины.

"Туалеты на улице, дети пьют техническую воду из уличного крана. Школьников перестали кормить из-за того, что здание пищеблока обвалилось", - говорят возмущенные родители.

По словам директора школы Мансура Магомедова, часть здания, где кормили детей, обвалилась, а других помещений, чтобы обустроить новую столовую, нет.

- И в этом случае администрация района предложила решить вопрос самостоятельно, организовав пищеблок в спортзале. Пойти на такой шаг я не могу, это приведет к нарушению санитарных норм. Да и родители против, чтобы их дети питались в спортзале, а уроки физкультуры проходили на улице или в классах, - рассказал директор.

Чиновниками администрации Бабаюртовского района займется прокуратура.

"В вопросах, которые касаются обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, мы не видим должной реакции со стороны администрации Бабаюртовского района. Поэтому просим прокуратуру дать правовую оценку действиям районных чиновников, а также проверить качество выполненных работ, оцененных в 48 миллионов рублей", - говорит эксперт регионального отделения ОНФ в Дагестане Магомед Магомедов.