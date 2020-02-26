На новую транспортную развязку собираются потратить четыре миллиарда рублей только из федерального бюджета, но, как считают эксперты дорожной отрасли и общественники, она никак не улучшит дорожную ситуацию в краевой столице и деньги будут потрачены впустую.

На днях в Ставрополе вновь обсуждали возведение многоуровневой развязки на пересечении двух транспортных артерий города - улицы Ленина и проспекта Кулакова. Идея построить такой объект возникла еще в прошлом году. Предварительная стоимость проекта - четыре миллиарда рублей. Согласно появившейся тогда информации, мост стал бы частью улицы Ленина, а проспект Кулакова расположился бы под ним, причем ниже уровня земли. Между ними предполагалось сделать круг для тех автомобилей, которым нужно было бы свернуть в сторону. Тогда же появились и первые эскизы.

Но, как пояснили в администрации города, на самом деле проект даже еще не начали разрабатывать, поэтому первые визуализации уже неактуальны, так как теперь предпочтение отдано двухуровневой развязке.

Недавно администрация провела общественные слушания о планировке территории для этого проекта. Речь на них должна была пойти о резервировании земли под будущее строительство. Но на деле встреча превратилась в хаос.

В городе уже сформировалось общественное движение, участники которого выступают против строительства развязки. Активисты даже создали петицию. В ней они поясняют, что проект будет иметь негативные последствия для города.

Активисты считают, что в процессе строительства Ставрополь потеряет три троллейбусных маршрута, в районе наступит транспортный коллапс

- Эта развязка не решает проблемы пробок. При строительстве Ставрополь потеряет три троллейбусных маршрута, в районе наступит транспортный коллапс. Круговое движение по планируемой развязке приведет к пересечению особенно плотных потоков, - говорит одна из активисток Лада Дубинина.

Она отметила, что если строительство все-таки начнется, то это изменит автомобильную коммуникацию с соседним городом Михайловском. Вырастет нагрузка на два въезда, что приведет к увеличению пробок, особенно в нижней части города.

- Мы хотим добиться проведения полномасштабных научных исследований состояния транспортной инфраструктуры, городской мобильности, автомобильного трафика, маятниковых миграционных потоков, экологической оценки, - добавила Дубинина.

Глава комитета городского хозяйства Иван Скорняков на момент публикации материала так и не согласился встретиться с корреспондентом "РГ", несмотря на официальный запрос на имя главы администрации города. Однако во время общественных слушаний он заявил, что сейчас в Кубанском государственном университете разрабатывают для Ставрополя проект оптимизации маршрутной сети.

- На протяжении года изучался весь пассажиропоток в городе, чтобы оптимизировать дорожную сеть. Данный анализ станет основанием для проведения нового конкурса среди перевозчиков в краевой столице, - заявил он.

Но в таком случае возникает очевидное противоречие, уверены активисты. Анализ, который готовят ученые, не будет представлять никакой ценности, если в Ставрополе начнут строить развязку, так как такой крупный объект на корню перечеркнет существующие выкладки.

Депутат думы Ставропольского края Александр Кузьмин в разговоре с корреспондентом "РГ" отметил, что любой проект имеет право на существование, но только если он обоснован экономически и подкреплен анализом ситуации и научными исследованиями.

- Сейчас в Ставрополе зарегистрировано более 200 тысяч автомобилей. Их количество растет. Конечно, городская дорожная сеть не способна переварить такое число машин. Кроме того, нет никакого стимула, чтобы люди в перспективе могли пересесть на электробусы, велосипеды или троллейбусы, которые, к слову, в Ставрополе практически исчезли. Понятно, город полумиллионный, но он не настолько большой, чтобы люди часами стояли в пробках, - заявил Кузьмин.

Урбанист и эксперт по комплексному развитию постсоветских территорий Святослав Мурунов отмечает, что дорожные проблемы в российских городах принято решать "в лоб". Если есть пробки, то надо расширять проезжую часть за счет вырубки деревьев и сокращения пешеходных зон, строить новые развязки, а также увеличивать длительность работы зеленого сигнала светофора для машин.

- Я называю это несистемным подходом, так как он исключает комплексный анализ и поиск баланса интересов разных групп населения. Но чаще всего развитие транспортной инфраструктуры - это просто строительный бизнес и его лоббирование, - считает Мурунов.

Он призывает к каждой конкретной ситуации подходить избирательно. В Ставрополе это пока сделать сложно, так как нет результатов исследования.

Кстати, администрация города в ответе на запрос "РГ" сообщила, что развязка на пересечении Кулакова и Ленина - только первый подобный проект, который предполагается реализовать в ближайшие 10 лет. Согласно схеме развития транспортной инфраструктуры, содержащейся в обновленном генеральном плане Ставрополя, предусмотрено сделать 20 многоуровневых развязок в границах города.

Комментарии

Михаил Якимов, доктор технических наук, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта:

- Изначально города строились у дорог, на берегах морей или рек, которые в первую очередь были транспортными артериями. Ситуация довольно распространенная, когда населенный пункт разрастается вокруг трассы, которая ранее являлась окраиной города.

Здесь появляются объекты притяжения, возникают транспортные, а главное, пешеходные потоки. Поэтому нужно прежде всего решить, автомобильная дорога выполняет транзитные функции или является городской улицей с активным пешеходным потоком.

Если сейчас фиксируется значительное количество пешеходов вдоль улицы Ленина и проспекта Кулакова и в перспективе ситуация не изменится, то, конечно же, нет никакого смысла строить подземные или надземные переходы. Такие коммуникации нужны, но на удаленных, загородных участках.

Конечно, не следует стимулировать транзитное движение там, где активно ведется строительство жилья. Это увеличит нагрузку на окружающую среду. Если автомобильная дорога, о которой идет речь, не выполняет транзитных функций, тогда нужно решать, в каком месте она приобретет статус городской улицы с соответствующим снижением скоростного режима, оборудованием остановок общественного транспорта и качественных пешеходных тротуаров, ливневой канализации и других элементов благоустройства, которые отличают автомагистраль от городской улицы.

Илья Резников, эксперт транспортного развития территорий ИТП "Урбаника":

- Мы имеем дело с классической логикой властей, согласно которой если в городе есть крупный и проблемный перекресток, то достаточно построить мощную развязку и тем самым избавиться от проблемы. Это очень удобный способ для администрации, которая хочет показать свои усилия. Удобный, потому что нужно заниматься одним объектом, а разрабатывать множество более мелких решений.

Конечно, проехать конкретный перекресток станет проще, но проблемы в целом, скорее всего, это не решит. Более того, ситуация может усугубиться, так как транспорта в единицу времени станет проезжать больше. Генплан города, кстати, это учитывает, и потому в нем предлагает строительство еще шести разноуровневых развязок в западной части Ставрополя. Но есть ли у города достаточно средств, чтобы их все построить - большой вопрос.

В Ставрополе зарегистрировано более 200 тысяч автомобилей. Городская дорожная сеть не способна переварить такое число машин