В России предложили ввести детские сим-карты с блоком на взрослые сайты

Активисты ОНФ Северной столицы выступили с необычной инициативой: общественники обратились к правительству страны с просьбой внедрить специальные сим-карты для детей. Идея в том, чтобы закрывать неподобающий контент не на уровне тарифа, а чтобы взрослые сайты изначально не были доступны детям.

Как сообщили "РГ" в петербургском отделении ОНФ, активисты предлагают обязать продавать специальные карты операторов мобильной связи. На карте изначально должны быть установлены фильтры, блокирующие вредоносные программы и запрещенные сайты.

Главную проблему общественники видят в том, что сим-карты на телефонах, которые пользуются дети, оформлены на их родителей. Сами родители, безусловно, могут установить блокировку на мобильном устройстве, которая призвана защитить ребенка от взрослого контента и предотвратить общение с киберпреступником.

Но активисты призывают посмотреть правде в глаза: зачастую подростки разбираются в гаджетах намного лучше своих родителей, поэтому они с легкостью обходят блокировки.

Идея, которую предлагает петербургское отделение ОНФ, заключается в том, чтобы сим-карты, непременно специализированные, оформлялись непосредственно на подростков по предъявлению паспорта или свидетельства о рождении.