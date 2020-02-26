В российской Арктике впервые пересчитают белых медведей

Экологи впервые подсчитают количество белых медведей, живущих на территории российской Арктики. Об этом сообщил Илья Мордвинцев, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

- В министерстве природных ресурсов формируется четырехлетняя программа по учету белых медведей в российской Арктике, - говорит Илья Мордвинцев. - Она охватит все популяции. В 2021 году будет проведен учет медведей чукотско-аляскинской популяции, в 2022-м - лаптевской, в 2023-м - карско-баренцевоморской. Идеальным, конечно, был бы одновременный учет по всем популяциям, но это технически и финансово невозможно. 2024 год отводится на обработку данных. И тогда мы наконец получим сведения о количестве медведей во всех регионах российской Арктики.

Это первая попытка в современной России сделать глобальный учет численности белых медведей в арктических морях, подчеркивает Мордвинцев. Сейчас экологи даже примерно не могут оценить общее количество этих хищников. Огромные территории, которые занимает ареал распространения белого медведя, их удаленность, труднодоступность, непростые климатические условия - все это сильно усложняет подобные исследования.

- В Советском Союзе учет белых медведей велся параллельно с ледовой авиаразведкой. Теперь, к сожалению, ледовая разведка практически не ведется - в этой сфере перешли на спутниковые методы. И предположить нынешнее количество белых медведей хотя бы приблизительно невозможно. Ведь они в основном живут на дрейфующих льдах, - объясняет Владимир Соколов, начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

В настоящее время идет подготовительная работа к проекту по учету белых медведей: разрабатываются и утверждаются методики подсчета, выделяются средства, оформляются разрешительные документы для облета территорий и так далее.