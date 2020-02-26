Новости

В Сети возмутились подростком, летящим на самокате по скоростному шоссе 14:10
Генсек IBU назвал "Раубичи" прекрасной площадкой для соревнований по биатлону 14:07
Заливщик льда из Торонто, сыгравший в НХЛ, стал почетным гражданином штата 14:05
В Ульяновске 15-летний школьник напал с ножом на учительницу 14:05
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате 13:50
Расчленившему аспирантку историку Соколову предъявили новое обвинение 13:41
В российской Арктике впервые пересчитают белых медведей 13:40
В Харькове проспект вновь получит имя маршала Жукова 13:39
Вышел психоделический трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" 13:37
В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым 13:36
Экс-губернатор Калужской области Артамонов возглавил комитет СФ по бюджету 13:36
Задержан второй подозреваемый в покушении на кемеровского адвоката 13:35
Мужчина открыл стрельбу из автомата на северо-западе Москвы 13:24
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова 13:21
В Кремле прояснили ситуацию с приглашением Зеленскому на День Победы в Москву 13:18
Фигуранты дела об убийстве экс-мэра Киселевска причастны к грабежам 13:12
Кристина Асмус сыграет пекаря из подмосковного Протвино 13:10
Французская премиум-марка DS показала роскошный седан 13:00
Калининград возглавил топ перспективных туристических направлений мира 12:59
Подгруппы по Донбассу приступили к переговорам в Минске 12:53
В Подмосковье на иномарку сбросили унитаз 12:49
"Почта России" будет продвигать отечественные товары на японский рынок 12:46
Путин в четверг проведет переговоры с президентом Киргизии Жээнбековым 12:46
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента Египта 12:46
Пентагон признал военное превосходство России в Прибалтике 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
26.02.2020 13:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В российской Арктике впервые пересчитают белых медведей

Текст: Евгения Цинклер (СЗФО)
Фото: Вера Костамо / РИА Новости Фото: Вера Костамо / РИА Новости
Фото: Вера Костамо / РИА Новости

Экологи впервые подсчитают количество белых медведей, живущих на территории российской Арктики. Об этом сообщил Илья Мордвинцев, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН.

- В министерстве природных ресурсов формируется четырехлетняя программа по учету белых медведей в российской Арктике, - говорит Илья Мордвинцев. - Она охватит все популяции. В 2021 году будет проведен учет медведей чукотско-аляскинской популяции, в 2022-м - лаптевской, в 2023-м - карско-баренцевоморской. Идеальным, конечно, был бы одновременный учет по всем популяциям, но это технически и финансово невозможно. 2024 год отводится на обработку данных. И тогда мы наконец получим сведения о количестве медведей во всех регионах российской Арктики.

Фото: iStock
К собачьему питомнику в Иркутске подкинули трех медвежат

Это первая попытка в современной России сделать глобальный учет численности белых медведей в арктических морях, подчеркивает Мордвинцев. Сейчас экологи даже примерно не могут оценить общее количество этих хищников. Огромные территории, которые занимает ареал распространения белого медведя, их удаленность, труднодоступность, непростые климатические условия - все это сильно усложняет подобные исследования.

- В Советском Союзе учет белых медведей велся параллельно с ледовой авиаразведкой. Теперь, к сожалению, ледовая разведка практически не ведется - в этой сфере перешли на спутниковые методы. И предположить нынешнее количество белых медведей хотя бы приблизительно невозможно. Ведь они в основном живут на дрейфующих льдах, - объясняет Владимир Соколов, начальник Высокоширотной арктической экспедиции Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.

В настоящее время идет подготовительная работа к проекту по учету белых медведей: разрабатываются и утверждаются методики подсчета, выделяются средства, оформляются разрешительные документы для облета территорий и так далее.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область СЗФО Ненецкий АО СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

В Кремле дали оценку заявлению Зеленского про Крым
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Лавров прокомментировал возможность нового саммита в нормандском формате
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
Новак: Спрос на нефть будет сохраняться минимум два десятилетия
Родина
Родина
"Мадама, играй, играй!" Как китайцы развлекали россиян
Исследование
Исследование
Почему одни лучше запоминают цифры, а другие - стихи