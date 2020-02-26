Что тормозит для домашних рукодельниц торговлю через интернет?

Как монетизировать свое хобби? Этот вопрос является актуальным для многих рукодельниц Петербурга и Ленинградской области, особенно тех, кто, достигнув пенсионного возраста, готов уделять рукоделию большую часть своего времени.

Ольге Петровой - 60 лет. Рукоделием, как сама признается, занимается с 10 лет, мама была искусницей. Выйдя по инвалидности на пенсию раньше положенного времени, Ольга Борисовна все свое время стала отдавать любимому занятию, постепенно осваивая все новые и новые техники. Сейчас она вяжет обувь - от босоножек до сапог. Делает бусы из ткани. Меховые сумки. В технике пэчворк - панно и лоскутные одеяла. Но наибольшим успехом пользуются ее рельефные картины: текстильные панно на забавные бытовые сюжеты знакомые охотно покупают на подарки близким.

Ольга Петрова хорошо известна в Ленобласти: ее изделия не раз демонстрировались на всякого рода ремесленных выставках, продавались на ярмарках. Однако наладить постоянный сбыт своих изделий она не может. Не получается и выгодно продать свои ноу-хау.

- Меня не раз приглашали вести мастер-классы в магазины тканей - там, для привлечения покупателей, проводят такие в отделах рукоделия. Но им надо, чтобы я за час-полтора всем секретам научила. А так не бывает. Чтобы посетительницы действительно овладели хотя бы азами ремесла, нужна как минимум серия из трех-четырех занятий, - говорит она. - Увы, для торговой точки это оказывается невыгодно.

Невыгодно, оказывается, и торговать эксклюзивными изделиями Ольги Петровой.

- Торговую накрутку делают не менее 100 процентов, таким образом, цена на мои изделия возрастает до небес, - говорит мастер. - Ну кто будет покупать вязаную обувь за 4000-4500 рублей? А у меня только себестоимость сапожек выходит под 2000, на одну подошву 350 рублей трачу.

Возможности продажи своих изделий через интернет Ольга Борисовна не рассматривает: как человек немолодой, она с новыми гаджетами и виртуальными технологиями, сама признается, "не дружит". Единственный выход - участие в ремесленных ярмарках, где ей удается продать часть своего товара. Заработок при этом бывает небольшой - две-три тысячи рублей. Но при ее пенсии в 10 250 рублей - и то заметная добавка к семейному бюджету.

У 63-летней петербурженки Елены Акуловой другие сложности в попытках монетизировать свое хобби. Собственно, занятия ее и хобби-то назвать нельзя: она много лет профессионально занимается изготовлением авторской куклы. Долгое время преподавала технику изготовления мягкой игрушки в разных учреждениях дополнительного образования, потом, выйдя на пенсию, разработала свои чертежи популярной игрушки "спящий котик", вступила в международное объединение авторских кукол... Казалось бы, ей и карты в руки. Тем не менее и Елена Акулова признается, что выйти в интернет-торговлю с той степенью уверенности, чтобы это приносило серьезные дивиденды, пока не получается.

Валерия Корсакова, руководитель Объединения кукольников Санкт-Петербурга, называет главные препоны, мешающие рукодельницам зарабатывать.

Первое: для того чтобы вписаться в интернет-торговлю, им необходимо владеть смартфоном, стать пользователем "Инстаграма".

Второе, по мнению эксперта: каждой рукодельнице неплохо бы обзавестись своим агентом (чаще всего таковыми выступают продвинутые внуки), которые умеют быстро и без проблем выставлять на всеобщее обозрение изделия своих бабушек.

- Самим творцам, сколь продвинутыми пользователями они бы ни были, это сложно: как правило, хороший художник не обладает качествами хорошего продажника, - подчеркивает Валерия Корсакова.

Она приводит убедительные примеры. Например, Светлана Гордей из Петербурга сумела раскрутить изделия своей бабушки так, что смогла выйти с ними на международный уровень.

- Разумеется, изделия должны быть качественными, - говорит эксперт. - Какой-нибудь кривой мишка лайки не соберет, а значит, не получит продажную судьбу.

Надо учитывать, что покупая изделия хендмейд, человек покупает прежде всего ощущения. И вот здесь вступает в силу следующая преграда: знание (или незнание) продавцом своей целевой аудитории. Каждый мастер (или его агент) должен понимать, кому и зачем он предлагает свой товар. Одно дело - какие-то уютные или удобные вещи для сверстников - скажем, та же вязаная обувь, другое - памятные игрушки "для необычного подарка", третье - что-то остро современное, с юмором, быть может, довольно соленым.

- Для такого подхода продавцы-изготовители должны хорошо знать своих покупателей, - утверждает Валерия Корсакова. - Поэтому в соцсетях им необходимо общаться. Через свою страничку, через блоги, где они не только напирают на продажу, но рассказывают историю вещи, ее особенности в ряду подобных.

Такой подход, отмечает эксперт, невозможен при торговле на "Юле" или "Авито" - эти платформы "убивают" особинку рукоделия, нивелируют товар. А вот соцсети помогают вывести продажи на высокий уровень. Например, одна из рукодельниц, которая шьет крестильные рубашечки для малышей и прочие обрядовые атрибуты, сумела вывести свой бизнес в премиум-класс. Свои изделия она сейчас с успехом продает по несколько тысяч рублей за штуку.

Но таких счастливиц в Северной столице пока немного, признается эксперт. Что же надо сделать, чтобы приумножить их число? Анастасия Мельчукова, руководитель центра "Мой бизнес", дает пошаговую инструкцию всем, кто хочет монетизировать свое хобби.

Первое - зарегистрировать себя как индивидуального предпринимателя или самозанятого. Только в таком случае государственные центры "Мой бизнес", которые созданы сейчас в каждом регионе, смогут оказывать реальную помощь людям, готовым заняться предпринимательством. Но для этого им надо получить статус субъекта малого предпринимательства.

- Для того чтобы облегчить процесс регистрации, можно сразу обратиться в центр "Мой бизнес", - говорит Мельчукова. - Специалисты дадут первую (бесплатную) консультацию, с чего начинать. Именно на этом этапе эксперты, исходя из запросов обратившегося (например, "вяжу варежки, хочу найти покупателей"), посоветуют, какой маршрут для монетизации своего мини-бизнеса разумнее выбрать.

Центр "Мой бизнес" в Петербурге начал работать с мая минувшего года. Созданный для реализации нацпроекта по развитию малого предпринимательства, он помогает людям и образовательными мероприятиями.

К слову, сегодня в Петербурге действуют порядка тысячи ремесленников, имеющих статус самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые объединились под крылом центра. В перспективе у него - оценка перспектив того или иного рукодельного направления.