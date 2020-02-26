Директора мурманской гимназии N 7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она отстранила второклассника от учебы.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, директор объяснила свое решение тем, что мальчик на уроках вел себя плохо и мешал заниматься другим детям. В результате ребенок не посещал занятия больше месяца. Его мать обратилась с жалобой на действия руководства гимназии в прокуратуру.

В надзорном ведомстве встали на сторону школьника. В отношении директора гимназии было возбуждено дело об административном правонарушении статьи "Незаконное ограничение права на образование", а мировой судья вынес постановление о штрафе. Мальчик снова пошел в школу.

Законность восторжествовала. Но, по словам уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области Бориса Когана, в этой истории не все так просто. Закон есть закон, но неадекватность поведения ребенка стала серьезной проблемой для гимназии. Кроме того, учиться второкласснику по большому счету не запрещали.

- Директор школы предлагала маме временно перевести сына на индивидуальное обучение, - говорит Борис Коган. - Она отказалась. Тогда директор перевела его на индивидуальное обучение своим приказом, и в этом заключалась ее ошибка: сделать это можно лишь по решению суда. Было допущено грубое нарушение, за которое директора справедливо оштрафовали. Сейчас ребенок учится в другом классе, но там, к сожалению, происходит то же самое.

Что делать?

Компромиссный вариант здесь вполне возможен, уверен омбудсмен. Но надо работать с родителями. Необходимо, чтобы с согласия мамы и папы ребенок прошел медико-психолого-педагогическую комиссию, по заключению которой он может временно перейти на индивидуальное обучение по отдельному расписанию. Тогда в первой половине дня он будет ходить в школу, как обычно, но заниматься не вместе с классом, а один на один с учителем, который назначен приказом директора школы.

- Такое в наших школах иногда бывает, и страшного в этом ничего нет, - объясняет детский омбудсмен. - Со временем состояние ребенка улучшается, он начинает вести себя спокойнее и возвращается в класс. Неадекватное поведение того или иного ученика на уроках - это нарушение прав других детей, и об этом тоже нельзя забывать.