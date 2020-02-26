Экономические последствия эпидемий обсудят на ПМЭФ-2020

В рамках Петербургского международного экономического форума состоится панельная дискуссия "Новый коронавирус - старые вызовы: как снизить экономические последствия эпидемий?"

К участию в дискуссии приглашены руководители международных и российских организаций в области здравоохранения, представители научного сообщества и международного бизнеса. Модератором встречи выступит руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

"Масштабные эпидемии, которые случаются в мире, всегда имеют не только социальные последствия. Экономические потери от нового коронавируса уже оцениваются больше, чем в сто миллиардов долларов. Именно поэтому в рамках такой площадки, как Петербургский международный экономический форум, важно обсудить не только медицинский и социальный аспект борьбы с эпидемиями, но также рассмотреть вопросы управления рисками, роль государства и бизнеса в борьбе с заболеваниями. В ходе дискуссий с участием представителей международного сообщества возможно выработать единый подход, который смогут применять все страны для преодоления последствий эпидемий и стабилизации экономической ситуации в мире", - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Участники дискуссии обсудят, как снизить риски возникновения эпидемий и их негативное влияние на экономику и социальную сферу, сколько стоит управление такими рисками, какова роль государства, бизнеса, научного сообщества и общественности в борьбе с инфекциями и какие существуют современные подходы для предотвращения и реагирования на эпидемии опасных болезней.

"Биологическая безопасность - вопрос системного подхода. Контроль за исследованиями в области биологии затрагивает самые широкие сферы. Развитие биотехнологий достигло такого уровня, что многие научные работы могут быть отнесены к исследованиям двойного назначения. Это сверхприбыльные процессы в экономической сфере, связанные с неконтролируемым распространением генетически модифицированных микроорганизмов, массовым производством и реализацией генетически модифицированных продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. В современном мире эффективная международная система предупреждения и реагирования на угрозы биологической безопасности должна отвечать определенным и очень жестким требованиям. Она должна быть универсальной и многосторонней, пользоваться доверием стран, иметь четкий мандат и полномочия. Необходимо совершенствование мер предупреждения и контроля в отношении чрезвычайных ситуаций биологического характера", - сказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.

Петербургский международный экономический форум состоится 3-6 июня 2020 года. Подробности - на официальном сайте мероприятия.