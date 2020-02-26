Готовы ли фермеры Северо-Запада к смене налогового режима

Некрупные аграрные компании, которые занимаются растениеводством и животноводством, смогут применять патентную систему налогообложения (ПСН). Такие поправки в Налоговый кодекс РФ подписал на днях президент. Новшество, с одной стороны, призвано стимулировать личные подсобные хозяйства, наращивающие деловую активность, получать официальный предпринимательский статус. С другой стороны, оно позволит некоторым действующим фермерам уйти от обременительного документооборота. Однако аграрии Северо-Запада предупреждают: закон заработает, только если будут решены проблемы со сбытом сельхозпродукции.

Без отчетности и деклараций

Возможность приобрести патент получат все индивидуальные предприниматели, занятые в сферах животноводства и растениеводства. Кроме того, виды деятельности, относящиеся к этим двум сферам, можно объединять в одном патенте.

- Представители бизнеса, уже знакомые с патентной системой налогообложения, оценили ее преимущества, - комментирует ситуацию член комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ Виктор Кидяев. - В частности, аграриям для сезонных работ патент привлекательнее возможностью выбора срока действия, буквально от одного месяца.

Плательщики ПСН перечисляют в бюджет шесть процентов от потенциально возможного дохода. Размер дохода утверждают региональные власти. Помимо налога, ИП должен заплатить страховые взносы за сотрудников (30 процентов от их заработной платы) и за себя (40,9 тысячи рублей плюс один процент от суммы, превышающей 300 тысяч рублей потенциального годового дохода).

При этом предприниматели, применяющие ПСН, не ведут бухгалтерского учета, не сдают бухгалтерскую отчетность и не заполняют налоговые декларации. Есть и ограничения. Численность работников такой компании не должна превышать 15 человек, а общая сумма годового дохода (на этот раз фактического) - 60 миллионов рублей.

Подводные камни

Сейчас одним из самых популярных налогов среди фермеров является единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Он позволяет перечислять в бюджет шесть процентов с разницы между доходами и расходами. Принцип уплаты страховых взносов здесь схож с ПСН. А вот документооборот более сложный: чтобы определить налогооблагаемую базу, плательщики ЕСХН должны вести учет доходов и расходов.

Как отмечает председатель некоммерческого партнерства КФХ, сельскохозяйственных кооперативов и ЛПХ Новгородской области "Вече" Иван Пиреев, многие новгородские фермеры проявляют интерес к патентной системе налогообложения. Ведь она может освободить их от необходимости представлять стопки бумаг в налоговую службу. В регионе зарегистрировано порядка 730 фермерских хозяйств, из них почти 80 процентов и по численности работников, и по годовому доходу соблюдают критерии ПСН. Однако аграриев беспокоят подводные камни налоговой реформы.

Предприниматели, применяющие патентную систему, не ведут бухучета, не сдают бухгалтерскую отчетность и не заполняют налоговые декларации

- Рассмотрим конкретную ситуацию: вырастил кооператив бычков, произвел какую-то мясную продукцию и реализовал ее, - рассуждает Иван Пиреев. - Подобный опыт кооперации, будь то животноводство, овощеводство или растениеводство, в нашем регионе распространен. Поэтому надеемся, что на уровне подзаконных актов переработку и продажу сельхозпродукции отнесут к видам деятельности, в отношении которых может применяться ПСН. Другой важный вопрос - как патенты будут взаимодействовать с системой "Меркурий"? Одно из главных преимуществ патентной системы налогообложения - упрощение документооборота. Но как минимизировать отчетность, если каждое движение по производству продукции животноводства и рыбоводства необходимо регистрировать в "Меркурии"? Полагаю, отчетность в рамках этой информационной системы для плательщиков ПСН также должна быть упрощенной. Третий вопрос связан с потенциальным доходом предприятий. Важно, чтобы региональные власти, рассчитывая эти показатели, установили четкую градацию по объему произведенной продукции.

Чтобы поля не зарастали

В Псковской области, по словам президента ассоциации "Псковский фермер" доктора сельскохозяйственных наук Александра Конашенкова, большинство фермерских хозяйств работает без прибыли. Их расходы либо равняются, либо даже превышают доходы. Налоги в рамках ЕСХН в таком случае минимальны. Поэтому фермеры, несмотря на необходимость сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности, вряд ли откажутся от привычного режима в пользу патентной системы налогообложения.

- Предположим, региональные чиновники решили, что хозяйство с пятью коровами должно зарабатывать условные пятьсот тысяч рублей в год, - говорит Александр Конашенков. - Потом одна корова заболела, фермер потерпел убытки, но налоги, перейдя на ПСН, он все равно должен будет заплатить. Не уверен, что в регионе с таким низким уровнем платежеспособного спроса и с такими неблагоприятными климатическими условиями, как Псковская область, найдется много желающих применять налог с фиксированной ставкой. При этом работающий по патенту крестьянин не сможет претендовать на государственную поддержку - льготный банковский кредит, несвязанную погектарную поддержку, фермерские гранты и так далее.

Эксперт полагает: чтобы реформа принесла реальную пользу псковскому сельскому хозяйству, региональные власти должны установить для некрупных фермеров минимальный размер потенциального дохода и, соответственно, практически нулевой или даже нулевой налог. В таком случае ПСН заинтересует и действующие предприятия, и некоторые личные подсобные хозяйства.

- Количество ЛПХ и КФХ на Псковщине с каждым годом уменьшается - при наличии сотен тысяч гектаров сельхозугодий, неиспользуемых и частично заросших. Нулевой налог будет адекватной мерой поддержки для тех, кто все-таки остался работать на земле, - продолжает Александр Конашенков.

Сбыт и ныне там

Кроме того, псковским фермерам необходимо помочь наладить систему сбыта. Развивать кооперацию на Псковщине сложно, поскольку в одном районе может насчитываться всего два-три небольших аграрных предприятия.

Даже если они объединятся, финансовых ресурсов не хватит ни на организацию переработки, ни на открытие торговых точек. Выходом может стать возрождение государственных пунктов приема, гарантирующих выкуп всей фермерской сельскохозяйственной продукции по фиксированной цене, которая покрывала бы издержки хозяйств.

Новгородские фермеры, наладившие кооперационные связи, тоже испытывают сложности со сбытом. 90 процентов продукции сельхозкооперативов и КФХ в этом регионе реализуется через торговые сети. Ретейлеры, несмотря на обновленный закон "О торговле", продолжают диктовать аграриям свои условия. Нередко фермеры, чтобы не остаться без оборотных средств, поставляют сетям товар по цене ниже себестоимости.

- Если эту проблему не решить, патенты не помогут нам развиваться, - резюмирует Иван Пиреев. - Другая проблема, сдерживающая развитие отрасли, связана с уплатой имущественных налогов. К примеру, наш кооператив получил несколько грантов, построил оптово-распределительный центр с овощехранилищем и цех предпродажной подготовки картофеля и овощей. Стоимость имущества оценивается в 140 миллионов рублей. 2,2 процента от этой суммы, то есть около трех миллионов рублей, мы должны ежегодно перечислять в региональный бюджет. В конце прошлого года после уплаты всех налогов кооператив остался буквально ни с чем, хотя новый центр и цех еще даже не заработали в полную силу. Хотелось бы, чтобы аграриев, реализующих инвестиционные проекты, на период окупаемости вложений освободили от налога на имущество. Такую преференцию может предоставить регион.