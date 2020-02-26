В Архангельской области представили программу развития Арктического рыбопромышленного кластера на ближайшие пять лет. Она предполагает рост многих показателей - от количества судозаходов в порт Архангельск до экспорта продукции. Но в основе всего лежит добыча рыбы и других даров моря. По данным научных исследований, водные биоресурсы Поморья пока еще осваиваются не в полной мере. Во многом за счет них и планируется развивать важнейшую отрасль экономики региона.

По данным областного министерства АПК и торговли, главным "кормильцем" рыбной промышленности остается океанический промысел. Шестнадцать крупных и средних рыбодобывающих предприятий области осваивают ежегодные квоты на вылов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях, а также Северной Атлантике почти на сто процентов. Однако объемы добычи в океане сократились со 150 тысяч тонн в 2015 году до прошлогодних 133 тысяч тонн. Одна из причин - снижение квот на треску и пикшу, которые слегка подрастут только в 2020 году. Отчасти эти потери рыбакам компенсирует пока еще не квотируемая северная креветка.

Интересная ситуация складывается на внутренних водных объектах - Белом море, реках и озерах области. Здесь ведут промышленный лов более 180 хозяйствующих субъектов. И на этом направлении объемы добычи как раз растут, но в абсолютных значениях они пока невелики: в минувшем году во внутренних водах освоили 2,1 тысячи тонн биоресурсов. Это в основном водоросли - 1,9 тысячи тонн, причем добытые только одним комбинатом. Семга, горбуша, беломорская сельдь, навага, стерлядь и прочие виды рыб составили лишь 200 тонн, или десять процентов промысла во внутренних водах.

По мнению начальника Северного отдела Полярного филиала ВНИРО Андрея Семушина, запасы биоресурсов Белого моря мало востребованы промышленностью.

- Наибольший интерес здесь представляют массовые виды рыб - беломорская сельдь и навага. Рекомендуемый объем их вылова составляет около 4,5 тысячи тонн в год, однако на практике он не превышает 10-20 процентов. Аналогичная ситуация с бурыми водорослями: рекомендовано добывать свыше 70 тысяч тонн, фактически осваивается только один процент по ламинарии и четырнадцать - по фукусу. Основные причины недоосвоения запасов- разрушение инфраструктуры берегового промысла, невысокая стоимость сырья, архаичные методы добычи, - перечисляет Андрей Семушин.

Программа развития рыбопромышленного кластера предусматривает увеличение промысла малоиспользуемых беломорских ресурсов. Помимо перечисленных выше, это камбала, азиатская корюшка и морские млекопитающие. Расширять "ассортимент" планируют и в океане: там рыбаков могут заинтересовать сайка, та же северная креветка, стремительно размножающийся краб-стригун опилио, а также морские ежи, моллюски трубачи и мидии.

Сами промысловики согласны, что необходимо разнообразить добычу, хотя треска и пикша еще долго будут оставаться вне конкуренции.

Основные причины недоосвоения запасов— разрушение инфраструктуры берегового промысла, а также архаичные методы добычи

- Промысел донных пород рыб в Баренцевом море - наш основной источник дохода, - рассказывает председатель рыболовецкого колхоза "Беломор", расположенного на Онежском полуострове, Сергей Самойлов. - При этом квот у нас немного - хватает на два месяца работы. В этом году будет около 700 тонн. Занимаемся прибрежным промыслом: добываем водоросли, семгу. Водоросли сушим, сортируем и отправляем компаниям, которые занимаются переработкой и СПА-процедурами. В год выходит 30-40 тонн сырца. Это очень перспективное направление.

Кроме того, имеет смысл развивать промысел беломорской сельди и гренландского тюленя, считает Сергей Самойлов. Но с последним могут возникнуть проблемы этического характера, ведь в свое время добычу тюленей запретили под давлением общественности. Сейчас она разрешена, однако до прежних объемов далеко, а технологии во многом утрачены.

- Предприятия ведут промысел ради одной цели - прибыли. Если будет выгодно, пойдут добывать. Но рыбколхозы отличаются тем, что у них есть и другая цель: занять своих работников, дать им возможность кормить семью, не уезжая из прибрежных деревень. Ради этого мы можем взяться и за не очень прибыльный промысел, если он принесет людям заработок, - отмечает председатель рыбколхоза.

По его мнению, развитию промысла во внутренних водах зачастую мешают бюрократические проблемы, которые нельзя решить на уровне региона. Например, новые правила запретили формировать рыболовные участки на судоходных реках ("РГ" обращалась к этой теме 4 февраля). Нереально вести промысел и в водах особо охраняемой природной территории, даже если она орнитологическая и администрация ООПТ вовсе не возражает против рыбной ловли.

Если же вернуться к точкам роста, то программа развития рыбопромышленного кластера предусматривает строительство судов и объектов транспортной инфраструктуры, проведение научных исследований и разработку передовых технологий. Все это должно привести к увеличению добычи рыбы и других биоресурсов.

Досье "РГ"

В Арктический рыбопромышленный кластер, созданный в 2019 году, вошли добывающие, судостроительные и судоремонтные предприятия, образовательные и научные организации Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей и Петербурга. В числе потенциальных участников - рыболовецкие колхозы, порты, торговые сети, банки. Планируется, что в объединение войдут предприятия Вологодской, Калининградской областей и Карелии.

Ключевые направления развития кластера - добыча и переработка рыбы, строительство, ремонт и обслуживание судов, аквакультура.

Между тем

Жителей Архангельской области намерены обеспечить недорогой рыбой. Сейчас даров моря на прилавках достаточно, но цены на них зачастую кусаются.

- В регионе будет реализован проект "Доступная рыба", - пояснила министр АПК и торговли Поморья Ирина Бажанова. - Мы проанализируем, какая рыба и продукция из нее пользуются наибольшим спросом, и составим перечень. Для участников проекта - поставщиков и продавцов - на товар из этого списка будут устанавливаться фиксированная закупочная цена и торговая надбавка в размере не более десяти процентов.

Предполагается, что проект получит государственную поддержку.