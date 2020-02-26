До конца февраля в России предполагается разработать дополнительные механизмы привлечения инвестиций в геологоразведку. Такое поручение дал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на недавнем совещании по вопросам развития юниорных геологоразведочных компаний. Участники совещания пришли к выводу, что для повышения финансирования геологоразведочных работ необходимо максимально привлекать такие рыночные механизмы, как биржи и финансовые институты. В частности, предполагается создать информационно-торговые площадки для обеспечения оборота компаний малого и среднего бизнеса, владеющих лицензиями на геологическое изучение недр.

Российская геологоразведка остро нуждается в инвестициях, подчеркнул глава "Росгеологии" Сергей Горьков. По его словам, из-за неудовлетворительного состояния фондов добывающие компании уже через пять-семь лет могут столкнуться с дефицитом возможностей заниматься геологоразведочными работами. Как следствие, это может грозить "необратимым снижением объемов добычи полезных ископаемых".

Чтобы восполнить эти фонды, необходимо существенно активизировать региональную геологоразведку - как крупномасштабные исследования с прогнозами нефтегазоносности, так и оценку ресурсов твердых полезных ископаемых. Речь идет о том, чтобы переводить разведанные ресурсы в запасы с возможностью в будущем продавать подобные участки на аукционах.

Широкомасштабная геологоразведка финансируется из бюджета, но ее поддержка в рамках профильной госпрограммы постоянно сокращается. В соответствии с принятой в конце 2018 года Стратегией развития минерально-сырьевой базы после 2025 года эту поддержку предполагается полностью прекратить, добавляет Сергей Горьков.

По данным Минприроды, ежегодное бюджетное финансирование геологоразведочных работ на нефть, газ, разные виды руд и уголь в 2020-2021 годах составит 17,4 миллиарда рублей - почти на 19 процентов ниже, чем в 2019 году.

Этот вопрос крайне актуален для Мурманской области. Кольский регион обладает одной из богатейших сырьевых баз в России: здесь обнаружены в промышленных концентрациях 64 химических элемента таблицы Менделеева, более 30 из них извлекаются горнопромышленными предприятиями, отмечает директор Геологического института Кольского научного центра РАН Николай Козлов. В Заполярье известно более 400 проявлений и точек минерализации, из которых около 200 разведаны более или менее детально. Более 100 месторождений твердых полезных ископаемых имеют в современных условиях высокий инвестиционный и промышленный потенциал. Однако высокорентабельная приповерхностная часть большинства крупных и уникальных разрабатываемых месторождений Заполярья, которые интенсивно эксплуатировались десятки лет, практически выработана. С середины двухтысячных годов у всех без исключения горно-обогатительных комбинатов Мурманской области сокращается производство.

- Объем геологоразведочных работ резко сократился, - подчеркивает эксперт. - В итоге прирост запасов по основным профильным видам минерального сырья не восполняет даже нынешние объемы добычи, которые значительно снижены. Продолжается "проедание" запасов, подготовленных во времена СССР.?Свою роль играет и то, что геологическая отрасль интегрировалась в мировое экономическое и конкурентное пространство, после чего многие из сырьевых объектов стали нерентабельными, и их освоение отложено на далекую перспективу. В коммерческих холдингах установлены высокие нормативы прибыльности, и это приводит к тому, что кондиции эксплуатируемых месторождений завышаются.

Приповерхностная часть большинства разрабатываемых месторождений Заполярья практически выработана

Сегодня государство контролирует лишь одну десятую долю геологической отрасли, отмечает Людмила Иванова, сотрудник Института экономических проблем КНЦ РАН.?На госсектор приходится 10 процентов выполняемых работ, на корпоративный - 15 процентов, частный бизнес выполняет 75 процентов работ.

По структуре затрат на федеральный бюджет приходится 10-11 процентов, на региональные бюджеты - один процент, государственным добывающим компаниям достается

12-13 процентов, а доля частных инвестиций составляет около 75 процентов. Иными словами, в России нет единого органа управления, который отвечал бы за изучение недр. Формально им является Федеральное агентство по недропользованию, но фактически оно контролирует ситуацию только в сфере госзаказа.

- Вопрос в том, что частные компании предпочитают вести доразведку в рамках уже существующих месторождений, где гарантированно можно что-то найти, - добавляет Людмила Иванова. - Заниматься поиском новых объектов, создавать новый задел им невыгодно, так как они не хотят рисковать своими деньгами. На мой взгляд, единственно возможный вариант решения проблемы - государственно-частное партнерство, модель которого для геологоразведки еще предстоит создать.

Как отметили в пресс-службе Минприроды, ставка делается на то, чтобы повысить роль субъектов малого и среднего предпринимательства при работе на месторождениях. Таким механизмом могут стать юниорные компании - небольшие геологоразведочные предприятия. Предполагается, что они возьмут на себя "грязную работу" по поиску перспективных участков для крупных компаний. Геологоразведка на начальных этапах не требует больших инвестиций, а если запасы подтверждаются и требуется больше вложений, есть шанс привлечь крупного партнера.

Меры поддержки геологоразведочных работ предполагается предусмотреть и в программе развития Арктической зоны РФ - об этом шла речь на заседании Госкомиссии по развитию Арктики под председательством полпреда президента Юрия Трутнева в Мурманске. Областные власти представили на заседании госкомиссии 35 месторождений полезных ископаемых, для которых требуется геологоразведка. Четыре из них были включены в общий план.

Есть шанс, что финансирование геологоразведки из бюджета все же будет увеличено. В конце 2019 года "Росгеология" направила в правительство РФ обращение с просьбой выделить на 2020-2022 годы 65 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния для расширения геологоразведочных изысканий в России. Эти вложения могут окупиться с большой лихвой за счет прямого прироста условных запасов полезных ископаемых. По ориентировочным оценкам ведомства, стоимость этого прироста может составить в совокупности около 2,5 триллиона рублей.

Кстати

Недавно в Мурманской области были обнаружены значительные проявления металлов платиновой группы. Работы велись в рамках госконтракта. Они показали, что горный массив Поаз, относящийся к Мончегорскому рудному проявлению, уникален в отношении запасов платиноидов: ресурсы палладия и платины в этом районе оцениваются в 336 тонн. Во время полевого сезона 2019 года геологи выявили в изучаемом районе новую зону с залежами платиноидов. Предполагается, что после завершения работ в районе массива Поаз прогнозные ресурсы участка по никелю и платиноидам вырастут вдвое по сравнению с запланированными показателями госконтракта.