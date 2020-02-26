В Калининградской области выплатили первые компенсации обманутым дольщикам. 68 человек, которые пострадали от действий трех застройщиков, получили в общей сложности 93,2 миллиона рублей.

С людьми работает фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства, с которым заключила соглашение Калининградская область.

В декабре прошлого года, после обращения властей региона, наблюдательный совет фонда решил выплатить компенсации клиентам трех калининградских застройщиков. Эти компании не завершили строительство восьми домов, во всех случаях люди ждали сдачи квартир годами.

Размер итоговой компенсации зависит не только от изначальных трат обманутых дольщиков, но и от рыночной стоимости недвижимости в конкретных районах на момент выплаты. Фонд основывается на отчете независимого оценщика о цене "квадрата" равнозначных квартир на первичном рынке. Затем эту величину умножают на площадь квартиры (но не более 120 квадратных метров).

- Каждый из проблемных объектов находится в зоне нашего внимания, по каждому пострадавшему дольщику будет принято отдельное решение, - отмечает министр регионального контроля (надзора) Калининградской области Елена Серая.

Контакты

Клиенты застройщиков ООО "БалтПластСтрой", ООО "Таэль" и ООО "К-Строй", могут подать заявление по телефону горячей линии 8-800-7007-214 или с помощью сервиса "Запись на выплату возмещения".