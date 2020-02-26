Жительница Мурманска обратилась в природоохранную прокуратуру с весьма странной жалобой. Она была недовольна действиями врачей одной из ветеринарных клиник города, которых попросила умертвить свою собаку. Парадокс в том, что животное было здорово, и его усыпление врачи сочли негуманным. Это и вызвало возмущение хозяйки: мол, собака - мое имущество, что хочу, то с ним и делаю!

Гражданский кодекс действительно приравнивает животных к имуществу. Согласно пункту 2 статьи 209 ГК РФ, собственник вправе поступать со своим имуществом так, как считает нужным, если это не противоречит закону, отмечает помощник природоохранного прокурора Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры Людмила Овечкина.

Однако не все так просто. Существует Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" N 498-ФЗ. В статье 9 указано, что если владелец животного хочет от него по тем или иным причинам отказаться, то он обязан передать питомца новому владельцу или в приют. Кроме того, в статье 11 говорится, что хозяева не могут отказаться от обязанностей по содержанию питомцев до их определения в приюты или отчуждения иным законным способом. Эта же статья запрещает жестокое отношение к животным.

- Федеральное законодательство не ограничивает собственника животного в принятии решения о том, чтобы его умертвить, - добавляет Людмила Овечкина. - Однако пунктом 1 статьи 4 закона закреплен принцип гуманности, основанный на том, что животные способны испытывать эмоции и физические страдания.

Нынешнее законодательство не содержит четкого запрета умерщвлять домашнее животное, если оно здорово. Однако такая "свобода" для безответственных владельцев животных не имеет ничего общего с принципом гуманности. Мурманская природоохранная прокуратура направила обращение в генпрокуратуру с предложением выйти с законодательной инициативой и поставить окончательную точку в этом вопросе.

А пока подобные случаи в Заполярье далеко не единичны. Жестокость и бессердечие некоторых владельцев животных иногда бывают поразительны. Заведующая муниципальной ветеринарной лечебницей Мурманска Наталья Ахрамович сталкивается с такими ситуациями почти каждый месяц. Владельцы кошек и собак требуют усыпить животных, потому что "лечить дорого", могут просто привязать животное к двери клиники и бросить его там. Некоторые даже отказываются забрать питомца после операции, преспокойно заявляя, что никого в клинику не приводили и врачи их просто с кем-то перепутали. Доказать принадлежность животного в этом случае почти невозможно.

- Бывает даже такое: владелец совершенно здоровой собаки дорогой декоративной породы требует ее усыпить. Мы предлагаем пристроить ее в добрые руки собственными силами, но он отказывается даже от этого, - рассказывает Наталья Ахрамович. - Мол, за собаку немалые деньги заплачены, как это она будет у кого-то жить?

Муниципальная ветлечебница обязана обосновать отказ в требовании умертвить питомца. До тех пор пока не появился закон "Об ответственном обращении с животными", сделать это было непросто. Врачи говорили о бесчеловечности, пытались переубедить владельцев. Теперь появилось более прочное юридическое основание для того, чтобы сохранить собаке или кошке жизнь независимо от мнения хозяина.

Ветеринарам-частникам легче. По словам руководителя одной из мурманских коммерческих ветклиник Сергея Выгонюка, они могут отказаться усыплять животное без объяснения причин. Речь об эвтаназии может идти только после того, как врач убедится, что животное действительно невозможно вылечить.

P.S.

Законодательство, которое регулирует сегодня сферу обращения с домашними животными, решает далеко не все проблемы. Необходима четко работающая система, позволяющая точно идентифицировать питомца, говорят ветеринары. Покупка животного должна быть оформлена с помощью договора купли-продажи. Не обойтись без обязательного чипирования, чтобы точно идентифицировать питомца. Только тогда можно гарантированно привлечь к ответу владельца, проявляющего жестокость или безответственность.