На II Балтийском культурном форуме обсудят притяжение музеев

II Балтийский культурный форум проходит в Светлогорске Калининградской области с 25 по 27 февраля. Открыла его министр культуры РФ Ольга Любимова, в числе спикеров - руководители департаментов Минкультуры, российских театров, музеев и библиотек, профильных вузов, отраслевых и общественных объединений, творческих ассоциаций.

Вчера в рамках форума прошло первое в этом году заседание рабочей группы Государственного совета по направлению "Культура", где обсуждались актуальные вопросы развития музейного дела в рамках нацпроекта. Коллеги делились лучшими практиками сохранения и пополнения музейных коллекций, привлечения молодежи.

В частности, докладывавший о задачах развития музейного дела генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов подчеркнул, что сейчас остро стоит вопрос обеспечения сохранности музейных экспонатов. Необходима установка современных систем охраны и противопожарной безопасности.

- В регионе появились совершенно новые культурные объекты - это и кинозалы, и виртуальные концертные залы, и библиотеки. Мы понимаем, что результаты национального проекта "Культура" мы увидим не через пять-шесть лет, а уже сейчас, - сказала Ольга Любимова в ходе обсуждения реализации нацпроекта в регионе. Кассовое исполнение нацпроекта Калининградской областью в 2019 году составило 100 процентов, уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня на форуме "музейный" день. Региональное министерство по культуре и туризму подпишет соглашение о сотрудничестве с Российским комитетом международного совета музеев.

После панельной дискуссии "Креативные индустрии: тренды и практики" пройдут круглые столы "Музей и территория: социальное измерение" и "Актуальные проблемы подготовки кадров", затем участники форума в группах поведут мозговой штурм на тему "Музей на карте региона: как стать точкой притяжения" и обсудят в дискуссионном клубе, как использовать SMM для продвижения культурных брендов региона на внутренний и внешний рынки.

Большая часть завтрашнего дня будет посвящена теме "Гранты. Культура". Также пройдет круглый стол "Мультимедиа и дизайн в креативных индустриях" и образовательный семинар по создание и развитие инклюзивных проектов в области культуры.

Справка "РГ"

II Балтийский культурный форум проходит с 25 по 27 февраля. Его цель - раскрыть перспективы развития сферы культуры региона в аспекте реализации национального проекта "Культура". На форуме выступят более 70 спикеров - авторитетных российских и международных экспертов в сфере культуры и искусства. В программе для 400 участников - свыше 40 часов дискуссий, воркшопов и круглых столов, более 50 тем для обсуждения.