Пьесу Бомарше поставили в Театре комедии имени Акимова впервые за 90 лет

Театр Комедии имени Н.П. Акимова представил премьеру спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Это первая постановка пьесы Бомарше на сцене питерской Комедии за всю ее 90-летнюю историю.

В главной роли - московский актер Евгений Стычкин. Ансамбль ему составили актеры акимовской труппы. Режиссер также приглашен из Москвы - Павел Сафонов, это его вторая постановка в акимовском театре, после комедии "Идеальный муж" по пьесе Оскара Уайльда (2018).

Как внутренний мир молодого героя вскрывают в 2020 году в Петербурге?

Павел Сафонов обещал сделать зрелищный, захватывающий, поистине петербургский спектакль. "Мы создаем символическое пространство вне времени, существующее по своим законам, но с отсылками к Петербургу, к его неповторимому духу", - приоткрывал он завесу.

Стычкин играет во многих спектаклях Сафонова. Почему приглашен снова? По мнению режиссера, герой не просто молодой парень - обаятельный, симпатичный, как в пьесе, а человек, более умудренный опытом, битый жизнью, но при этом сохранивший легкость, веселость. И Евгений Стычкин - актер, сочетающий в себе эти качества, как раз подходит: внутренне уже зрелый артист, но внешне и по краскам способный быть легким, оптимистически настроенным, как Фигаро. Это сочетание драматического и комического важно для героя.

В спектакле неожиданно появляется Петербург и звучат стихи Мандельштама.

- Фигаро по-прежнему живет внутри своей истории, но иногда может выходить из нее. Иногда зрителям является новое пространство героя - Петербург, его набережные, знаменитые уголки. Одиночество Фигаро в Питере. Иногда он ныряет внутрь пьесы, пытается помогать своей невесте Сюзанне, борется с графом Альмавивой теми способами, которые есть в пьесе. Иногда он - как клоун на арене: озорной, веселый, шутит, а потом мы видим его выходящим с арены, слышим его грусть, отчаяние, еще какие-то очень драматичные ноты. Такое решение показалось нам более современным взглядом на эту пьесу, - объясняет режиссер. - Фигаро для меня - поэт, человек одаренный, но не реализовавший себя в жизни. Мне хотелось, чтобы он мог лирично открывать свой внутренний мир (мы позволили себе немного расширить его). Поэтому возникла поэзия Мандельштама. А потом снова продолжение - герой движется к своей цели. Мне было интересно вскрыть внутренний мир Фигаро. Иначе он покажется легкомысленным человеком, которому все очень легко дается.

Музыку к спектаклю написал Фаустас Латенас, над светом работал Евгений Ганзбург. Декорации Мариуса Яцовскиса, костюмы Тамары Эшбы.