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26.02.2020 19:40
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фигаро здесь

Пьесу Бомарше поставили в Театре комедии имени Акимова впервые за 90 лет
Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 40(8094)
Театр Комедии имени Н.П. Акимова представил премьеру спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Это первая постановка пьесы Бомарше на сцене питерской Комедии за всю ее 90-летнюю историю.

В главной роли - московский актер Евгений Стычкин. Ансамбль ему составили актеры акимовской труппы. Режиссер также приглашен из Москвы - Павел Сафонов, это его вторая постановка в акимовском театре, после комедии "Идеальный муж" по пьесе Оскара Уайльда (2018).

Фото: Санкт-Петербургский театр "Суббота"
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Как внутренний мир молодого героя вскрывают в 2020 году в Петербурге?

Павел Сафонов обещал сделать зрелищный, захватывающий, поистине петербургский спектакль. "Мы создаем символическое пространство вне времени, существующее по своим законам, но с отсылками к Петербургу, к его неповторимому духу", - приоткрывал он завесу.

Стычкин играет во многих спектаклях Сафонова. Почему приглашен снова? По мнению режиссера, герой не просто молодой парень - обаятельный, симпатичный, как в пьесе, а человек, более умудренный опытом, битый жизнью, но при этом сохранивший легкость, веселость. И Евгений Стычкин - актер, сочетающий в себе эти качества, как раз подходит: внутренне уже зрелый артист, но внешне и по краскам способный быть легким, оптимистически настроенным, как Фигаро. Это сочетание драматического и комического важно для героя.

Фото: Евгений Матвеев / Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана
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В спектакле неожиданно появляется Петербург и звучат стихи Мандельштама.

- Фигаро по-прежнему живет внутри своей истории, но иногда может выходить из нее. Иногда зрителям является новое пространство героя - Петербург, его набережные, знаменитые уголки. Одиночество Фигаро в Питере. Иногда он ныряет внутрь пьесы, пытается помогать своей невесте Сюзанне, борется с графом Альмавивой теми способами, которые есть в пьесе. Иногда он - как клоун на арене: озорной, веселый, шутит, а потом мы видим его выходящим с арены, слышим его грусть, отчаяние, еще какие-то очень драматичные ноты. Такое решение показалось нам более современным взглядом на эту пьесу, - объясняет режиссер. - Фигаро для меня - поэт, человек одаренный, но не реализовавший себя в жизни. Мне хотелось, чтобы он мог лирично открывать свой внутренний мир (мы позволили себе немного расширить его). Поэтому возникла поэзия Мандельштама. А потом снова продолжение - герой движется к своей цели. Мне было интересно вскрыть внутренний мир Фигаро. Иначе он покажется легкомысленным человеком, которому все очень легко дается.

Музыку к спектаклю написал Фаустас Латенас, над светом работал Евгений Ганзбург. Декорации Мариуса Яцовскиса, костюмы Тамары Эшбы.

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