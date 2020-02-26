Петербуржец с разрядившимся телефоном устроил дебош в самолете

Сотрудники транспортной полиции Петербурга выписали штраф мужчине, который устроил дебош на борту самолета из Москвы. Причиной стал разрядившийся мобильный телефон, сообщает Северо-Западное Управление МВД на транспорте.

Самолет вылетел из Домодедово. И уже на борту воздушного лайнера пассажир понял, что у него разрядился гаджет.

Мужчина потребовал у бортпроводников, чтобы те предоставили ему розетку или другую возможность зарядить телефон. Но такого оборудования на самолете не было предусмотрено.

Услышав отказ, мужчина устроил скандал, в частности сильно и громко матерился и, как отмечают в транспортной полиции, выказывал явное неуважение к обществу.

Полет из Москвы в Петербург занимает около часа. И в Пулково есть достаточно розеток. Но пассажир так до них и не добрался. Сразу после приземления мужчину сопроводили в линейный отдел в аэропорту, где на нарушителя составили административный протокол.