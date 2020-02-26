Средний уровень заполняемости коворкингов в Санкт-Петербурге за квартал увеличился на один пункт к уровню предыдущего периода и составил 79 процентов, утверждают аналитики компании Becar. И несмотря на такие показатели, петербургский рынок коворкингов далек от насыщения и находится на начальной стадии формирования. В текущем году аналитики уверены, что разрыв между столицами усилится.

- В отличие от московского рынка, где в 2019 году спрос на коворкинги со стороны крупных компаний стал трендом, в Петербурге подобные сделки пока редкость, - комментирует Ольга Шарыгина, вице-президент Becar.

Сегодня в Петербурге действует 69 гибких пространств на 4710 рабочих мест, которые занимают по площади менее одного процента офисного рынка. С начала года открыто еще 15, прирост оценивается в 13 процентов. При этом по итогам 2019 года количество открытий не сильно превысило количество закрытий коворкингов - 15 против 10. При этом почти половина предложений - в формате open space (45 процентов). Более 68 процентов всех коворкингов были открыты в последние три года.

И несмотря на очень скромные прогнозы аналитиков, в текущем году, если учесть заявленные проекты, на рынок может выйти 20-25 тысяч квадратных метров гибких пространств, что в три-четыре раза превышает объемы 2019 года. В этом случае рост рынка составит 60-70 процентов. Ожидается, что в 2020-м коворкинги заинтересуют наконец и корпоративных клиентов.

Справка "РГ"

Коворкинг (от англ. coworking, рус. - "сотрудничество") - подход к организации труда людей с разной занятостью в общем пространстве; в узком смысле - коллективный офис, который можно снять на разные сроки.