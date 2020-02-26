Футболисты из села Паша, похоже, открыли новый жанр в Twitter: на своей странице они чередуют посты о спортивных буднях с записями, исполненными деревенского колорита. Получается весьма увлекательно.

Паша - живописное село в Волховском районе Ленинградской области: леса, поля, широкая река, которая через несколько километров впадает в Ладожское озеро. И собственная футбольная команда ..Труд... Играют в ней обычные ребята - железнодорожные рабочие, студенты, пожарные, есть полицейский. С недавних пор они ведут Twitter на английском языке - явление для футболистов из российской глубинки, прямо скажем, необычное.

Впрочем, сами спортсмены старательно акцентируют внимание именно на своей самобытности и удаленности от мегаполисов. "Привет, мы ФК "Труд" из села Паша. Паша находится в диком, лесном уголке Ленинградской области, - говорится в закрепленной приветственной записи. - По будням мы гоняем медведей на улицах, а по выходным - мяч. И вполне успешно - второе место в этом сезоне и третье - в прошлом на первенстве Волховского района".

Твиты о тренировках и соревнованиях перемежаются с картинками сельского быта. От натюрморта с селедкой и цен на медвежатину (она дорожает - безобразие) до первого снега и северного сияния над Ладожским озером. И даже на снимках с матча может фигурировать буханка ржаного хлеба с подписью "Запах России".

Ведет Twitter Эйно Венялайнен - не игрок, но один из главных болельщиков "Труда". Говорит, на мысль его натолкнул совет одного граундхоппера - так называются люди, которые увлекаются низшими лигами футбола и сельскими стадионами. Кстати, фраза про медведей - не такое уж и преувеличение. В окрестных лесах их действительно немало, и иногда звери забредают на улицы Паши. Все в лучших традициях стереотипов о суровых русских мужиках.

Страница появилась недавно, в сентябре 2019-го. Количество подписчиков пока не дотягивает до двух сотен. Зато среди них футбольные команды из Великобритании, Бельгии, Аргентины, США, Нигерии. В основном - такие же сельские. Пишут, что болеют за ленинградских товарищей, поздравляют с победами. Те, в свою очередь, простодушно зовут всех в гости. Отправили предложения о товарищеском матче паре сербских команд и одной шведской. Женской. Пока не ответили. Может быть, не знают об электронных визах и потому боятся межграничных сложностей, а может, чересчур впечатлились снимком из Twitter, на котором стадион Паши после дождя превратился в озеро. "Хотели провести двустороннюю игру, но оказалось, что никто не взял плавки и плавательные шапочки", - комментируют футболисты.

- Ну, такое все же редкость, - смеется Эйно. - Обычно те, кому довелось побывать на нашем стадионе, не могут его забыть. Во-первых, он довольно качественный, ровный, с хорошо подстриженным газоном. Во-вторых, расположен в сосновом бору. Рядом огородики, бани, оригинальный деревянный клуб. Ну и болельщики всех возрастов, много молодежи: часть на трибуне, часть у кромки поля, а кто-то пристроился прямо в лесу. Пастораль, одним словом. У поля часто стоят ветераны команды, отпускают шуточки и комментарии, все хохочут. Весело. Атмосферно.

Особой прелести порой добавляют бани. Если с растопкой что-то пошло не так, дым стелется ровнехонько по футбольному полю. Местные жители договорились считать это хорошей приметой.

Однажды в Twitter пашских футболистов постучался парень из Марокко, который учится в Петербурге. Предложил себя в качестве игрока.

- Поначалу мы плохо поняли друг друга. Классическая история: два человека из разных стран говорят на иностранном для себя языке. Я подумал, что он хочет посмотреть матч. "Приезжай, пожалуйста, у нас красиво", - ответил ему, - говорит Эйно. - Потом выяснилось, что он намерен поиграть. Но это был конец сезона уже, одна игра оставалась. Порекомендовал ему напомнить о себе в начале следующего.

Зимой в Twitter пашской команды появилось много пасторальных снежных снимков, но он отнюдь не превратился в альбом с пейзажами. Создателям страницы есть чем заняться: вспоминать прошедшие матчи, рассказывать об истории клуба ("Труду", между прочим, 67 лет), налаживать новые контакты, в конце концов. Глядишь, в следующем году сельский стадион в сосновом бору, где живут медведи, все-таки станет ареной для международного товарищеского матча.