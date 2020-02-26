В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем опрокинулся в кювет

В Ленинградской области водитель умер за рулем школьного автобуса, сообщает региональное управление ГИБДД.

Автобус ехал по автодороге, соединяющей поселки Ретюнь и Поддубье. Водитель скончался и неуправляемый автобус вылетел в кювет.

В салоне никого не было. Автодорога в момент ДТП также была пуста.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выясняют все обстоятельства случившегося. Один из главных вопросов - что произошло с водителем и зафиксировала ли медкомиссия, которую мужчина должен был проходить перед каждым выходом на рейс, что у работника проблемы со здоровьем.