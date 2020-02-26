В Великом Новгороде нелегко найти нужный дом: на десятках зданий нет адресных аншлагов и табличек с номерами. Третий год горожан призывают навести порядок, но пока без особого успеха. Таблички стоят недорого, и десятки компаний предлагают их изготовление. На предстоящей в этом году переписи населения есть шанс заработать и у самих переписчиков, и у тех, кто делает аншлаги.

Город стал первым (и единственным) в России, где подготовка к переписи 2020 года началась еще в 2018-м. Тогда проходила пробная перепись. В десяти регионах страны опробовали новые технологии и методы работы на выбранных территориях, но только в Великом Новгороде было решено переписать все население полностью. На временную работу привлекли более шестисот переписчиков, в том числе сотрудников "Почты России".

Первая проблема, с которой столкнулись переписчики, - отсутствие табличек и указателей на домах. И если с многоквартирными домами еще можно разобраться, то в частном секторе легко заблудиться. Поэтому уже в 2019 году адреса решили проверить по всей Новгородчине.

- По области было выявлено более 34 тысяч нарушений в адресном хозяйстве, что составило чуть более 20 процентов от общего количества домов, - уточнила руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по Новгородской области Наталья Зимина. - В Великом Новгороде выявлено около 460 домов с недостатками в адресном хозяйстве, или шесть процентов от общего количества, необходимо обновить или навесить 106 аншлагов, 318 номерных знаков, в 117 домах отсутствуют номера квартир на подъездах.

За таблички и аншлаги по закону отвечает владелец дома. Хозяин, ТСЖ или управляющая компания и должны заказывать изготовление указателей. Но при этом ответственности за их отсутствие не существует, и никого из новгородцев не оштрафовали. На запрос "РГ" в мэрии Великого Новгорода ответили: "Областным законом от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об административных правонарушениях" ответственность за данный вид нарушения не предусмотрена, в связи с чем к административной ответственности виновных не привлекают".

Получается, мэрия может только прислушаться к претензиям Новгородстата и рекомендовать домовладельцам обзавестись табличками на фасадах. Не более. Сейчас в Великом Новгороде работают десятки мастерских наружной рекламы, где делают вывески и могут изготовить адресные указатели.

- Есть норматив на таблички в городе: синий фон - белые буквы. Спрос на услугу не огромный, нам заказывают около 10 табличек в месяц. В год получается около 100. Но в Великом Новгороде больше 30 фирм делают вывески, плюс еще нелегальные конторы, частники, - рассказал "РГ" предприниматель Дмитрий Койков. - Разработать простой дизайн таблички стоит 150-300 рублей, плюс само изготовление - от 400 рублей и дороже. Получается в среднем заказ около одной тысячи.

Чтобы привести адресное хозяйство Великого Новгорода в порядок, сами горожане должны потратить более полумиллиона рублей

Если посчитать количество необходимых аншлагов и указателей, умножить на средний чек, то получается: чтобы привести адресное хозяйство Великого Новгорода в порядок, сами горожане должны потратить более полумиллиона рублей.

А вот эксперимент с привлечением почтальонов к переписи в Великом Новгороде признали неудачным. Говорят, происходили накладки, когда почтальоны и "гражданские переписчики" опрашивали одних и тех же горожан. Но в Новгородстате допустили, что в отдельных отдаленных районах и малонаселенных деревнях именно почтальоны вполне могут стать переписчиками. Тем более не бесплатно.

За свою работу на участке и за время обучения переписчики получат деньги. Временно трудоустроят тех, кому больше 18 лет, не имеющих судимости и владеющих компьютером. Это могут быть официально зарегистрированные или просто не работающие новгородцы, студенты, сотрудники разных организаций, готовые по вечерам и в выходные дни обходить дома и квартиры. Плюс в Новгородстате уже есть своя база данных тех, кто работал на предыдущей переписи.

- В 2018 году за 25 дней работы заработная плата переписчика составила 13 тысяч рублей. В 2020 году переписчик за работу с 1 по 31 октября получит 16 200 рублей. При этом время обучения также оплачивается, - рассказала руководитель Новгородстата Наталья Зимина. - В среднем на каждого переписчика будет приходиться участок с 550 респондентами.

Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет в несколько этапов. С 1 по 25 октября можно будет заполнить электронную переписную анкету на себя и членов семьи на портале Gosuslugi.ru. И параллельно - с 4 по 27 октября - переписчики традиционно обойдут дома и квартиры, чтобы опросить тех, кто не переписался через интернет. В Великом Новгороде на работу и обучение планируют принять 477переписчиков, всего по области - 1258 человек.