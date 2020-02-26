В Республике Коми беременные женщины стали получать из бюджета деньги на продукты - по тысяче рублей ежемесячно.

В прошлом году подобное пособие тоже существовало, но только для малоимущих и по медицинским показаниям. Размер был меньше - 650 рублей.

Теперь пособие на покупку продуктов может получить каждая жительница Коми, готовящаяся к материнству. Есть только два обязательных условия: срок беременности не менее 12 недель и женщина должна стоять на учете в медицинской организации республики.

По словам Инны Лобановой, главного специалиста-эксперта информационно-аналитического отдела минтруда Республики Коми, новая соцвыплата оказалось очень востребованной - за ней уже обратились около 600 женщин.

Пособие для беременных - это часть большого проекта по социальной поддержке семей в Республике Коми. Все поэтапно. Сначала помощь будущим мамам: деньги на продукты и оплата проезда к медикам из труднодоступных районов. Потом - региональный семейный капитал 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, пособия на детей до полутора лет семьям с низким доходом, компенсация за детский сад, поддержка многодетных семей.