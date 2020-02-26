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26.02.2020 17:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ленинградском зоопарке показали, как кенгуру живут в сумках матерей

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
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В середине февраля мы рассказывали о том, что маленький кенгуренок впервые вылез из сумки мамы Хлои🦘 ⠀ А сейчас детенышей в нашем семействе уже трое! Долгое время мы замечали шевеление в сумках двух других самок – Флоры и Фауны, а совсем недавно малыши показали симпатичные мордашки. ⠀ Приглашаем понаблюдать за нашим семейством.Возможно, вам удастся обнаружить всех трех кенгурят😉

Публикация от Ленинградский Зоопарк (@spbzoopark)

В Ленинградском зоопарке появились на свет три кенгуренка. Один кенгуренок уже начал вылезать из сумки, а двое других только показывают любопытные мордочки, сообщает пресс-служба зоопарка.

Фото: Вера Костамо / РИА Новости
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Все три самки Хлоя, Флора и Фауна живут вместе в одном вольере. Кенгуру - общественные животные и живут довольно большими группами.

Стоит отметить, что в прошлом году самка по имени Флора уже попадала в поле зрения СМИ, причем по очень сомнительному поводу. Дело в том, что в конце зимы прошлого года Флора родила кенгуренка и отказалась от него.

Выхаживала малыша зоотехник Ленинградского зоопарка Елена Васильева. Она несколько месяцев носила на себе сумку с детенышем и кормила кенгуренка теплым молоком.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург РГ-Видео

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