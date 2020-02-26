В Ленинградском зоопарке показали, как кенгуру живут в сумках матерей

В Ленинградском зоопарке появились на свет три кенгуренка. Один кенгуренок уже начал вылезать из сумки, а двое других только показывают любопытные мордочки, сообщает пресс-служба зоопарка.

Все три самки Хлоя, Флора и Фауна живут вместе в одном вольере. Кенгуру - общественные животные и живут довольно большими группами.

Стоит отметить, что в прошлом году самка по имени Флора уже попадала в поле зрения СМИ, причем по очень сомнительному поводу. Дело в том, что в конце зимы прошлого года Флора родила кенгуренка и отказалась от него.

Выхаживала малыша зоотехник Ленинградского зоопарка Елена Васильева. Она несколько месяцев носила на себе сумку с детенышем и кормила кенгуренка теплым молоком.