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26.02.2020 20:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Йокки вернулся!

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 41(8095)
Петербуржцы полтора месяца искали домашнего енота Йокки, пропавшего в лесах Ленобласти. На днях поиски увенчались успехом.
Фото: Instagram енота Йокки Фото: Instagram енота Йокки
Фото: Instagram енота Йокки

Двухгодовалый енот Йокки (для своих - Мохнач) сбежал от хозяев за несколько часов до Нового года, который семья отмечала в коттедже в поселке Горки Выборгского района, недалеко от парка "Скандинавия". Хозяева - Динара и Антон - вначале искали питомца сами, а когда оказалось, что зверек не собирается возвращаться, не только не опустили руки, но смогли привлечь внимание всего региона. За помощь в поимке беглеца хозяева обещали 50 тысяч рублей, но большинство подключившихся к поискам прочесывали лес не ради денег.

Фото: iStock
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Йокки искали волонтеры, охотники с собаками и даже другой домашний енот - Нотя. По территории, где мог скрываться сбежавший питомец, расставили кормушки с кукурузой, орешками и рыбой, но это не помогало. Между тем у хозяев не было сомнений в том, что Йокки где-то рядом. Он то и дело показывался жителям окрестных поселений, однако в руки не давался. Его перемещения удавалось приблизительно отследить по следам жизнедеятельности и редким отпечаткам лапок.

Сами Динара и Антон, когда пришло время съезжать из коттеджа, решили не покидать место, где скрывается их любимец, и ночевали в лесу в палатке. Того, что на Йокки может напасть дикий зверь, боялись не очень: с 14-килограммовым енотом лиса вряд ли стала бы связываться. Но очень переживали, что грянут морозы - и выросшему в квартире зверьку придется туго. Повезло: зима выдалась аномально теплой. С другой стороны, если бы лежал снег, енота можно было бы довольно быстро найти по следам, говорит Антон.

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Поиски длились 48 дней. Помог вычитанный в интернете совет использовать кошколовки. Динара и Антон собрали семь ловушек, насыпали в них кошачий корм и сладкую кукурузу и расставили в тех местах, где, по их расчетам, должен появляться Йокки. Уже на вторую ночь беглец попался в одну из них. Исхудавший, испуганный, с ссадиной на лбу, но живой и вполне невредимый. Теперь он отсыпается и отъедается под присмотром счастливых хозяев.

- Все, кто утверждал, что Йокки через неделю одичает, - ошиблись. Йокки, как вышел из ловушки, сразу нырнул под кровать и стал делать свой коронный номер: летал, отталкиваясь лапками от реечек дна кровати. Съел желток всмятку и лег спать, обнимая свою игрушку, - говорит Динара. - Ох, счастье есть! До сих пор не верим, что Мохнач дома! Больше не надо сторожить помойку и жарить мясо, искать следы и бесконечно ждать звонка. Просыпаться с мыслями "хоть бы сегодня", переживать, что замерзнет или собьет машина... Спасибо всем за огромную помощь в поисках и моральную поддержку!

Кстати

Хозяева утверждают, что побега Йокки ничто не предвещало. Он не проявлял интереса к лесу, был спокоен и в тот день. Скорее всего, это издержки взросления. По словам Антона, Йокки в том возрасте, когда в дикой природе еноты отделяются от родителей и становятся самостоятельными. Возможно, накануне Нового года он внезапно почувствовал себя совершеннолетним и готовым попробовать пожить без семьи.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область СЗФО Санкт-Петербург

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