В Новгородской области бывшей узнице концлагеря отказали в жилье

Жительнице Солецкого района Новгородской области 86-летней пенсионерке, бывшей несовершеннолетней узницы концлагеря, имеющей инвалидность, отказали в праве стать в очередь на улучшение жилищных условий.

Как сообщает Генпрокуратура РФ, администрация района поставила пенсионерку в очередь только после вмешательства надзорного ведомства.

Сама пожилая женщина обратилась в администрацию района еще в июне 2019 года. Но получила отказ. Тогда пенсионерка написала заявление в прокуратуру.

Там аргументы пожилой женщины сочли вполне справедливыми. В итоге прокуратура внесла представление главе администрации района, пенсионерку поставили в долгожданную очередь, а чиновника, который изначально вынес отказ, привлекли к дисциплинарной ответственности.