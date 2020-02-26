В Острове Псковской области идет капитальный ремонт уникальных цепных мостов. Проект проводится в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы".

Как сообщают в областной администрации, сумма контракта составляет более 308 миллионов рублей. Подрядчик уже провел целый комплекс подготовительных работ: сняты навершия пилонов, демонтировано деревянное покрытие проезжей части. Для пешеходов сооружен временный мост через реку Великую. А на ремонтируемых мостах устроен деревянный настил с усиленными фрагментами, чтобы по нему могла двигаться строительная техника. Деревянная проезжая часть мостов после выполнения работ будет заменена современным прочным покрытием (ортотропной плитой).

Кроме того, возведены временные опоры под пролетным строением мостов, что позволит не провиснуть пролетным балкам, когда специалисты будут снимать цепи для реставрации.

Подрядчику предстоит комплексная работа: ремонт мостов, реставрация несущих цепей, сооружение автодороги, устройство электроосвещения, молниезащиты и сетей связи. Работы должны быть закончены к концу этого года.

Справка "РГ"

Мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Конструкция состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих рукава реки. Длина каждого моста - 108 метров, ширина - 5,7 метра. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века мосты образуют неповторимый архитектурный ансамбль.