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26.02.2020 20:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новая жизнь цепных мостов

Текст: Евгения Цинклер (Псковская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 41(8095)
В Острове Псковской области идет капитальный ремонт уникальных цепных мостов. Проект проводится в рамках федерального проекта "Мосты и путепроводы".

Как сообщают в областной администрации, сумма контракта составляет более 308 миллионов рублей. Подрядчик уже провел целый комплекс подготовительных работ: сняты навершия пилонов, демонтировано деревянное покрытие проезжей части. Для пешеходов сооружен временный мост через реку Великую. А на ремонтируемых мостах устроен деревянный настил с усиленными фрагментами, чтобы по нему могла двигаться строительная техника. Деревянная проезжая часть мостов после выполнения работ будет заменена современным прочным покрытием (ортотропной плитой).

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Кроме того, возведены временные опоры под пролетным строением мостов, что позволит не провиснуть пролетным балкам, когда специалисты будут снимать цепи для реставрации.

Подрядчику предстоит комплексная работа: ремонт мостов, реставрация несущих цепей, сооружение автодороги, устройство электроосвещения, молниезащиты и сетей связи. Работы должны быть закончены к концу этого года.

Справка "РГ"

Мосты через реку Великая в Острове - единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России. Конструкция состоит из двух одинаковых мостов, пересекающих рукава реки. Длина каждого моста - 108 метров, ширина - 5,7 метра. Вместе с расположенной на острове церковью Николы Чудотворца XVI века мосты образуют неповторимый архитектурный ансамбль.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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