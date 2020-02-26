В Петербурге мужчину задержали за вербовку и спонсирование террористов

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его подозревают в вербовке знакомых к участию в международной террористической организации, также у следствия имеются сведения, что мужчина перечислял деньги в эту структуру.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, мужчину задержали силами полиции и ФСБ.

По версии следствия, мужчина уговаривал двух человек вступить в международную террористическую группировку.

Также по данным СК по Санкт-Петербургу, в марте позапрошлого года мужчина перевел шесть тысяч рублей для финансирования террористической группировки. Деньги подозреваемый посылал через сервис в салоне сотовой связи.