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26.02.2020 19:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

1500 счастливчиков

В Санкт-Петербурге начали подготовку волонтеров к чемпионату УЕФА Евро-2020
Текст: Валерия Поселенцева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 40(8094)
Подведены итоги заявочной кампании программ "Городские волонтеры чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 города-организатора Санкт-Петербурга" и АНО "УЕФА ЕВРО 2020". Участники, прошедшие индивидуальный отбор, будут задействованы на чемпионате Европы по футболу, который будет проходить в городе на Неве.

Евро-2020 собрал более 10 тысяч заявок из 60 регионов. По итогам отбора волонтерами станут лишь 1500 счастливцев. Средний возраст волонтера составил 19 лет, а самому возрастному - 84 года.

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Стать городским волонтером может любой гражданин Российской Федерации или иного государства, которому на момент проведения чемпионата исполнится 16 лет. Для отбора федеральных волонтеров на чемпионат Европы по футболу УЕФА Евро-2020 дополнительно происходило тестирование по английскому языку.

- Для нас очень важно, чтобы волонтеры, которые будут общаться с основными клиентскими группами УЕФА, могли свободно коммуницировать, - отметил руководитель волонтерской программы АНО "УЕФА ЕВРО 2020" Александр Максимов.

Санкт-Петербург стал единственным городом России, который примет матчи чемпионата

У городских волонтеров будет девять основных функциональных обязанностей. Среди них: транспорт, "последний километр", информационно-туристическая служба, культурно-развлекательная программа, медиаобеспечение, медицина, штаб, зона болельщиков УЕФА. Так, волонтеры транспортного направления будут оказывать помощь болельщикам на объектах транспортной инфраструктуры (аэропорт Пулково, Московский вокзал), координировать пассажиропоток, помогать на информационных стойках и встречать болельщиков из других регионов России и стран. В рамках "последнего километра" они смогут координировать путь болельщиков к стадиону от трех станций метро - "Крестовский остров", "Новокрестовская", "Беговая". Для обеспечения культурно-развлекательной программы волонтеры будут создавать праздничную атмосферу в городе, а также помогут в проведении различных программ. Помимо этого, добровольцы смогут обеспечивать комфортную работу представителей СМИ в пресс-центре Евро-2020, а также оказывать информационную поддержку посетителям и болельщикам.

Деятельность федеральных волонтеров по функционалу намного шире, чем у городских, - всего будет задействовано 24 направления, начиная от юридического сопровождения мероприятий и заканчивая логистикой стадиона. Волонтеры окажут помощь в организации матчей, допинг-контроле, будут осуществлять выполнение программы гостеприимства, обеспечивать технический сервис и обслуживание инфраструктуры и многое другое.

Справка "РГ"

В чемпионате Европы по футболу примут участие 12 городов-организаторов 11 европейских стран. Проходить УЕФА Евро будет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Санкт-Петербург стал единственным городом России, который примет матчи чемпионата. В Петербурге состоятся четыре игры - три матча группы В и четвертьфинал. Они пройдут 13, 17 и 22 июня, 3 июля соответственно.

С 12 июня 2019 года сайт euro2020.com/tickets начал принимать заявки на покупку билетов. Билеты на арену "Санкт-Петербург" будут разделены на несколько категорий. На матчи группового этапа цена самых дешевых билетов составит 50 евро, а самые дорогие обойдутся в 185 евро. На четвертьфинальную игру цена билетов будет составлять от 75 до 225 евро.

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