В Петербурге открылась выставка Бориса Кустодиева

В петербургской KGalery открылась выставка "Кустодиев". Живописец, поражающий буйством красок, представлен здесь в совершенно необычном ракурсе.

Во-первых, среди сотни работ довольно большое место отведено графике и фотографиям мастера. Да-да, наверное, не многие знают, что прославленный певец ярко-пестрых народных праздников, изобильного купеческого быта, занимался еще и такими сдержанным, "суховатым" направлением искусства как печатная графика. И вот что удивительно: графика Кустодиева, черно-белые рисунки тушью отличаются не меньшей сочностью, чем его живописные работы. Для этого достаточно взглянуть хотя бы на его "Продавца шаров" или "Ярмарку в деревне". Похоже, он воспринимал эти техники как вызов самому себе - смогу ли? А смог так, что у зрителя ни на секунду не возникает сомнение в самобытности особого - кустодиевского - взгляда. Это прославление многообразной сочности жизни сквозит и в его фотографиях.

- В экспозиции представлены работы из частных собраний Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга и знаковые произведения из коллекций петербургских музеев, - рассказывает куратор Ксения Ремезова.

А потому выставка получилась, как и сам узнаваемый стиль Кустодиева - пестрой, разнообразной и весьма поучительной.Например, тут можно увидеть эскизы к знаменитой картине Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года": известно, что Борис Кустодиев помогал мэтру создавать это колоссальное полотно.

Увидят зрители и этапы подготовки к культовой картине "Купчиха за чаем". В частности, в экспозиции представлен портрет красавицы Елены Грековой, а также "Девушка с чашкой", на которой запечатлена Мария Шостакович, сестра великого композитора.

Нельзя равнодушно пройти и мимо "Голубого домика". Это - не просто картина Кустодиева, а мульмедийный проект, созданный специально для этой выставки медиахудожником Алексеем Захаровым и куратором Анной Хавер. Многочисленные обитатели и гости этого чудного домика с мансардой оживают в этом проекте: кто-то обмахивается веером, а кто-то открывает ставни, пьет у самовара чай, играет с собакой…

Отдельный раздел посвящен Кустодиеву-портретисту. Умение "схватывать" характер модели было в высшей степени присуще мастеру. Особенно убеждает в этом его портрет художницы Остроумовой-Лебедевой. Скромный по размерам, выполненный всего-навсего темперой и акварелью, он как никакой другой портрет этой удивительной женщины передает ее своеобразный нрав: живой, веселый, очень самостоятельный и дерзкий. Остроумову-Лебедеву писали многие, но только Кустодиеву удалось, думается, в полной мере передать всю прелесть этой незаурядной личности.

Представлена в экспозиции и мелкая пластика Кустодиева - роскошны его фарфоровые статуэтки "Плясунья", "Гармонист", не раз тиражируемые Ломоносовским фарфоровым заводом.

Кустодиев прожил удивительно счастливую для художника жизнь: его произведения получали высшие награды на международных выставках в Мюнхене, Венеции, Брюсселе. Он не знал гонений на переломе эпох, потрясших Россию в 20-е годы прошлого века. И даже жестокая болезнь, приковавшая его к инвалидной коляске и унесшая в 49 лет не сделала его нытиком и страдальцем. Во всяком случае, его работы показывают нам на редкость счастливого человека. При этом умеющего заразить своим счастливым мироощущением других.

Выставка продлится до 26 апреля 2020 года.