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26.02.2020 12:18
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге открылась выставка Бориса Кустодиева

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
В петербургской KGalery открылась выставка "Кустодиев". Живописец, поражающий буйством красок, представлен здесь в совершенно необычном ракурсе.

Во-первых, среди сотни работ довольно большое место отведено графике и фотографиям мастера. Да-да, наверное, не многие знают, что прославленный певец ярко-пестрых народных праздников, изобильного купеческого быта, занимался еще и такими сдержанным, "суховатым" направлением искусства как печатная графика. И вот что удивительно: графика Кустодиева, черно-белые рисунки тушью отличаются не меньшей сочностью, чем его живописные работы. Для этого достаточно взглянуть хотя бы на его "Продавца шаров" или "Ярмарку в деревне". Похоже, он воспринимал эти техники как вызов самому себе - смогу ли? А смог так, что у зрителя ни на секунду не возникает сомнение в самобытности особого - кустодиевского - взгляда. Это прославление многообразной сочности жизни сквозит и в его фотографиях.
Яков Миркин. Двадцать лет и две картины Бориса Кустодиева

- В экспозиции представлены работы из частных собраний Петрограда-Ленинграда-Санкт-Петербурга и знаковые произведения из коллекций петербургских музеев, - рассказывает куратор Ксения Ремезова.

А потому выставка получилась, как и сам узнаваемый стиль Кустодиева - пестрой, разнообразной и весьма поучительной.Например, тут можно увидеть эскизы к знаменитой картине Ильи Репина "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года": известно, что Борис Кустодиев помогал мэтру создавать это колоссальное полотно.

Увидят зрители и этапы подготовки к культовой картине "Купчиха за чаем". В частности, в экспозиции представлен портрет красавицы Елены Грековой, а также "Девушка с чашкой", на которой запечатлена Мария Шостакович, сестра великого композитора.

Нельзя равнодушно пройти и мимо "Голубого домика". Это - не просто картина Кустодиева, а мульмедийный проект, созданный специально для этой выставки медиахудожником Алексеем Захаровым и куратором Анной Хавер. Многочисленные обитатели и гости этого чудного домика с мансардой оживают в этом проекте: кто-то обмахивается веером, а кто-то открывает ставни, пьет у самовара чай, играет с собакой…

Фото: Google Maps
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Отдельный раздел посвящен Кустодиеву-портретисту. Умение "схватывать" характер модели было в высшей степени присуще мастеру. Особенно убеждает в этом его портрет художницы Остроумовой-Лебедевой. Скромный по размерам, выполненный всего-навсего темперой и акварелью, он как никакой другой портрет этой удивительной женщины передает ее своеобразный нрав: живой, веселый, очень самостоятельный и дерзкий. Остроумову-Лебедеву писали многие, но только Кустодиеву удалось, думается, в полной мере передать всю прелесть этой незаурядной личности.

Представлена в экспозиции и мелкая пластика Кустодиева - роскошны его фарфоровые статуэтки "Плясунья", "Гармонист", не раз тиражируемые Ломоносовским фарфоровым заводом.

Кустодиев прожил удивительно счастливую для художника жизнь: его произведения получали высшие награды на международных выставках в Мюнхене, Венеции, Брюсселе. Он не знал гонений на переломе эпох, потрясших Россию в 20-е годы прошлого века. И даже жестокая болезнь, приковавшая его к инвалидной коляске и унесшая в 49 лет не сделала его нытиком и страдальцем. Во всяком случае, его работы показывают нам на редкость счастливого человека. При этом умеющего заразить своим счастливым мироощущением других.

Выставка продлится до 26 апреля 2020 года.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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