В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива

Петербургские следователи спасли от похищения частного детектива из Москвы. По предварительным данным, женщину пытались украсть, чтобы узнать семейную тайну ее клиентки.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, частный детектив обратилась в ведомство сама. Она рассказала, что ее пытается похитить бывший муж клиентки.

Клиентка скрывает от экс-супруга место жительства шестилетнего сына и, как считает детектив, бывший муж через похищение хотел узнать адрес.

Следователи начали проверку и выяснили, что детектив права. Группа людей действительно собирала данные о том, где она живет, где бывает, также применялись трекеры, дающие данные о местонахождении человека.

Сейчас СК по Санкт-Петербургу по факту попытки похищения человека завел уголовное дело.