Новости

В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива 19:08
Депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали за вымогательство 19:01
Путин оценил идею прописать в законе индексирование потребительской корзины 18:57
В Южной Корее зафиксировали рекордный рост зараженных COVID-19 за день 18:46
Путин одобрил проведение голосования по Конституции 22 апреля 18:45
В России предложили ввести детские сим-карты с блоком на взрослые сайты 18:44
Российская биатлонистка Павлова выиграла суперспринт на ЧЕ 18:44
Арестованы подростки, планировавшие нападение на школу в Саратове 18:33
Белорусский лыжник Бочарников выиграл суперспринт в "Раубичах" 18:23
Российские биатлонисты не попали в тройку в суперспринте на ЧЕ 18:23
Минск: Минздрав не рекомендует посещать Республику Корея и Иран 18:16
Исследование: Болгары все меньше доверяют своим властям 18:12
Коронавирус добрался до Бразилии 18:11
Мария Шарапова назвала причину ухода из спорта 18:09
Голикова: В России есть живой штамм коронавируса для создания вакцины 18:03
Путин: Россия не получила зарубежные активы СССР, несмотря на выплату долгов 18:01
Возможную основу для средства от диабета успешно протестировали на мышах 18:00
Колонна белых Aurus попала на видео 18:00
Парижанин напечатал фотографии кота 120-летней давности 17:44
Президент РПЛ заявил, что ФК "Тамбов" его обманул 17:39
Расшифрован таинственный текст, который не смогли прочитать ученые 17:36
Фото: начались съемки "Мира Юрского периода 3" 17:35
В Феодосии ураганный ветер сорвал кровлю многоэтажки 17:33
В труднодоступной пещере на Канарах найдены древние мумии 17:28
В Ленинградском зоопарке показали, как кенгуру живут в сумках матерей 17:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Масленица: главный смысл недели и как ее правильно провести
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
26.02.2020 19:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге предотвратили загадочное похищение частного детектива

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские следователи спасли от похищения частного детектива из Москвы. По предварительным данным, женщину пытались украсть, чтобы узнать семейную тайну ее клиентки.

Фото: iStock
В Петербурге заведующего морга отстранили за вечеринку со стриптизом

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, частный детектив обратилась в ведомство сама. Она рассказала, что ее пытается похитить бывший муж клиентки.

Клиентка скрывает от экс-супруга место жительства шестилетнего сына и, как считает детектив, бывший муж через похищение хотел узнать адрес.

Следователи начали проверку и выяснили, что детектив права. Группа людей действительно собирала данные о том, где она живет, где бывает, также применялись трекеры, дающие данные о местонахождении человека.

Сейчас СК по Санкт-Петербургу по факту попытки похищения человека завел уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

В РФ могут усилить ответственность за несоблюдение карантина по COVID-19
Лавров: Попытки сделать СССР виновником Второй мировой бесперспективны
Совфед одобрил смягчение наказания за демонстрацию нацистской символики
Рособрнадзор начнет использовать искусственный интеллект при проверке ЕГЭ
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих