В Петербурге прошел спецпоказ фильма "Ржев"

В "Ленфильм-клубе" состоялся показ картины "Ржев". Зрители смогли не только посмотреть ленту, но и пообщаться со съемочной группой.

Как сообщает пресс-служба "Ленфильма", съемочную группу зрителям представила врио директора киностудии Инесса Юрченко.

На вопросы зрителей отвечали режиссер Игорь Копылов, художник-постановщик Георгий Мичри, композиторы Максим Кошеваров и Александр Маев. Были на встрече и актеры Сергей Жарков, Александр Аравушкин, Петр Логачев, исполнившие главные роли в фильме.

Музыкальную тему фильма "Ржев" можно было услышать вживую. Ее исполнил гитарист Михаил Савичев.

Премьера картины состоялась в декабре прошлого года. В основу ленты легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью".