В Петербурге выросло число апартаментов

За год количество апартаментов, предлагаемых застройщиками, увеличилось почти вдвое. К такому выводу пришли аналитики компании Knight Frank. В течение только прошлого года на рынок были выведены девять новых апарт-отелей или очередей уже реализуемых объектов с общим номерным фондом 9,6 тысячи единиц (юнитов). Катализатором развития рынка стал сегмент сервисных апартаментов - их доля в общем объеме предложения составила 81 процент. Сервисными называют полностью меблированные, готовые для проживания или аренды помещения.

- В условиях растущей конкуренции в сегменте сервисных апартаментов девелоперы прибегают к дифференциации продукта: включают в проект номера разных категорий, разделяют периоды пребывания (краткосрочное или долгосрочное) и способ инвестирования (продажа долями, блоками, юнитами). Помимо профессиональной управляющей компании, в крупные проекты стали привлекать международных гостиничных операторов, - поясняет Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg.

По данным аналитиков, растет и спрос. Так, в прошлом году было продано на 27 процентов больше апартаментов (5,7 тысячи), чем годом ранее. Доля сервисных в этом объеме составила 72 процента, что на 33 процента больше, чем в 2018-м. Интересно, что большим успехом у покупателей пользовались все-таки несервисные предложения. Средняя цена на сервисные апартаменты составила 154 тысячи рублей за "квадрат", на несервисные - 163 тысячи рублей за "квадрат", уровень арендных ставок в них достиг 3197-7889 рублей в сутки в зависимости от типа номера. В будущем среднегодовая доходность апартаментов не превысит семи-восьми процентов и будет варьироваться в зависимости от выбранного объекта и способа инвестирования, уверены эксперты.

Покупатели рассматривают приобретение апартаментов как вход в ликвидный бизнес

Напомним, что в этом году ожидается появление законопроекта Минстроя РФ о статусе апартаментов, а также возможное ужесточение требований и регламентов, применяемых к их проектированию и строительству. При этом, по мнению аналитиков, городу нужны апарт-отели, оказывающие гостиничные услуги. Спрос на них среди туристов растет. По их прогнозам, к 2023 году количество номерного фонда в комплексах апартаментов сравнится с количеством номеров в классических гостиницах Петербурга.

Как утверждает директор по продажам одной из компаний рынка Марина Сторожева, рынок за последние пять лет претерпел значительные изменения: доля инвесторов среди покупателей выросла до 80 процентов. Они рассматривают покупку апартаментов как вход в готовый и ликвидный бизнес в сфере индустрии гостеприимства. Появились и новые потребители, поясняет эксперт Сергей Мохарь. Это очень большое число людей, переезжающих или приезжающих в Петербург на длительный срок: от студентов и деловых туристов до молодых специалистов и людей, начинающих самостоятельную жизнь. Это покупатели недвижимости для детей и даже специалисты

Тем временем

Эксперты компании Р-ФИКС проанализировали структуру интереса к апартаментам и выяснили, откуда приезжают в Петербург покупатели этого вида жилья. Оказалось, что большая доля клиентов (45,2 процента, согласно результатам января - февраля 2020 года) - москвичи.

На втором месте - жители подмосковного Звенигорода - 15,3 процента. частных практик. Наконец, это инвесторы с относительно небольшими деньгами, но заинтересованные во вложениях в недвижимость.