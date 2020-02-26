В регионах СЗФО подорожал сжиженный природный газ в баллонах. Точнее, подорожала доставка топлива, но потребителям так или иначе приходится переплачивать. Дело в том, что с 1 января 2020 года государство перестало регулировать услуги по доставке бытового газа населению. Поэтому газоснабжающие организации, которые столкнулись с удорожанием ресурсов на заводах-поставщиках, начали закладывать свои финансовые потери в стоимость транспортировки. Некоторые эксперты полагают, что ситуацию может исправить возврат госрегулирования, другие делают ставки на региональные субсидии.

В Псковской области, где на рынке сжиженного газа работают две компании, баллон голубого топлива в прошлом году стоил от 570 до 680 рублей с доставкой до потребителя. В текущем году он подорожал до 840-850 рублей. Цены на сам газ регулирует региональный комитет по тарифам и энергетике. Согласно приказам этого ведомства, одна из компаний в текущем году вправе продавать 20-килограммовые баллоны за 574 рубля за штуку, вторая компания - за 552,4 рубля.

Однако игроки рынка заявили: региональные тарифы не покрывают их расходов. Ведь заводы, на которых псковские газоснабжающие организации закупают топливо, увеличили отпускные цены. Чтобы не работать в убыток, поставщики увеличили стоимость баллона за счет стоимости доставки. Эта величина теперь не подлежит государственному регулированию, ее определяет газоснабжающая организация. Некоторые псковичи, стремясь сэкономить, решили вывозить баллоны со станций самостоятельно. Но компании, согласно жалобам граждан, отказались работать с населением по такой схеме.

- Мы получили обращения от администрации Псковской области и депутата Псковского областного собрания, связанные с повышением стоимости сжиженного бытового газа в баллонах. Поступило также множество обращений от жителей региона, - рассказывает заместитель управления - начальник отдела товарных рынков и естественных монополий УФАС по Псковской области Андрей Агапов. - В первую очередь, конечно, мы предупредили поставщиков о том, что поставка топлива является коммунальной услугой, что они не вправе отказывать жителям в продаже газовых баллонов. В том числе неправомерными являются отказы гражданам, желающим перевозить баллоны самостоятельно. Параллельно в региональной администрации рассматривают возможность создания собственной службы доставки. Однако вопрос требует более детальной проработки. Компании, если их деятельность станет убыточной, выразили намерение уйти с рынка. Нельзя допустить, чтобы жители Псковской области потеряли возможность приобретать топливо в пределах региона.

На Вологодчине утвержденная стоимость сжиженного газа составляет в текущем году 37,34 рубля за килограмм, то есть 20-килограммовый баллон не должен стоить дороже 747 рублей. За доставку необходимо заплатить еще 456 рублей. В департаменте ТЭК и тарифного регулирования региона открыли горячую линию по вопросам обеспечения населения сжиженным газом.

- Судя по цифрам, у нас доставка занимает более половины стоимости баллона. Этого быть не должно, - заявил глава региона Олег Кувшинников.

На днях правительство Вологодской области обратилось в правительство РФ, федеральное Минэнерго и в ФАС РФ с просьбой вернуть госрегулирование услуг по доставке сжиженного газа населению. Регион также предложил возобновить госрегулирование оптовой цены на сжиженный углеводородный газ - это позволит решить проблему удорожания сырья на заводах, с которой столкнулись региональные поставщики. Такие письма были направлены в федеральный центр по поручению губернатора.

- Если нам откажут, мы готовы рассмотреть вопрос об увеличении размера ежегодной денежной компенсации на сжиженный газ тем, кто в этом наиболее нуждается, - продолжил Олег Кувшинников.

В Псковской области есть решение о региональных компенсациях газоснабжающим организациям. Однако ежеквартальная выплата, по данным игроков рынка, покрывает только убытки одного месяца. В УФАС по Псковской области полагают, что одним из вариантов решения проблемы может стать увеличение размера компенсаций.

Прямая речь

Ольга Милонаец, руководитель УФАС по Псковской области:

- Мы разберемся с оптовыми ценами, по которым наши газовые компании закупают газ на бирже. Посмотрим заявки поставщиков на включение этих затрат в тариф. Возможно, здесь можно отрегулировать вопрос с ценообразованием путем внесения изменений в методики по утверждению тарифа. Возможно, региональных компенсаций недостаточно.