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26.02.2020 18:46
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Без бумаг

В Северной столице реформируют таможенное управление
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 40(8094)
В этом году после модернизации начнет работу Северо-Западная электронная таможня (СЗЭТ). Она возьмет на себя весь оборот грузов, которые проходят через город по суше и по воздуху. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Таким образом, закончится последний трехлетний цикл реализации программы по реформе таможенных органов в стране: из 16 центров электронного декларирования (ЦЭД) 12 уже работают. Все они расположены на "стопроцентно государственных площадях, и это наша принципиальная позиция", - утверждает эксперт, подчеркивая, что это необходимо для полного исключения неформального взаимодействия коммерческих и государственных структур. СЗЭТ расположится на площади 4,6 тысячи квадратных метров в здании на Кременчугской улице в Петербурге.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Кроме того, 25 февраля на Двинской улице начал работу Центр электронного декларирования (ЦЭД) Балтийской таможни, который переехал из порта Бронка. Он будет заниматься "водными" грузами. В результате формирования двух таможенных центров весь таможенный бумагооборот, составляющий 90 процентов всех таможенных процедур, будет сосредоточен в Петербурге. По словам эксперта, главная задача, которую преследуют реформы, связана с оптимизацией всех соответствующих процессов. Сокращений числа таможенных постов ждать не следует.

Справка "РГ"

Регион деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) - Санкт-Петербург, республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области. В подчинении СЗТУ находится 10 таможен. На территории СЗТУ осуществляют свою деятельность 80 таможенных постов. В регионе функционируют 47 пунктов пропуска, в том числе: морских - 10, воздушных - семь, автомобильных - 19, железнодорожных - 10 и пешеходных - один.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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