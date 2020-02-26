В Северной столице реформируют таможенное управление

В этом году после модернизации начнет работу Северо-Западная электронная таможня (СЗЭТ). Она возьмет на себя весь оборот грузов, которые проходят через город по суше и по воздуху. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

Таким образом, закончится последний трехлетний цикл реализации программы по реформе таможенных органов в стране: из 16 центров электронного декларирования (ЦЭД) 12 уже работают. Все они расположены на "стопроцентно государственных площадях, и это наша принципиальная позиция", - утверждает эксперт, подчеркивая, что это необходимо для полного исключения неформального взаимодействия коммерческих и государственных структур. СЗЭТ расположится на площади 4,6 тысячи квадратных метров в здании на Кременчугской улице в Петербурге.

Кроме того, 25 февраля на Двинской улице начал работу Центр электронного декларирования (ЦЭД) Балтийской таможни, который переехал из порта Бронка. Он будет заниматься "водными" грузами. В результате формирования двух таможенных центров весь таможенный бумагооборот, составляющий 90 процентов всех таможенных процедур, будет сосредоточен в Петербурге. По словам эксперта, главная задача, которую преследуют реформы, связана с оптимизацией всех соответствующих процессов. Сокращений числа таможенных постов ждать не следует.

Справка "РГ"

Регион деятельности Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) - Санкт-Петербург, республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области. В подчинении СЗТУ находится 10 таможен. На территории СЗТУ осуществляют свою деятельность 80 таможенных постов. В регионе функционируют 47 пунктов пропуска, в том числе: морских - 10, воздушных - семь, автомобильных - 19, железнодорожных - 10 и пешеходных - один.