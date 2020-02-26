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26.02.2020 12:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Метла на границе

Бизнес привлекут к благоустройству в Волгоградской области
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России № 40(8094)
19 муниципалитетов Волгоградской области получили федеральные субсидии на подготовку схем общественных территорий, граничащих с коммерческими объектами - фабриками и заводами, магазинами и кафе. У местного самоуправления не хватает средств на качественное благоустройство каждой улицы. Но города и села должны быть ухоженными, поэтому часть забот о чистоте постепенно перекладывают на бизнес.

- У предпринимательского сообщества появляется дополнительная обязанность. Не хочется, чтобы бизнес воспринимал это как нежелательную нагрузку, - говорит председатель комитета ЖКХ региональной думы Валентина Гречина. - Критерии определения границ участков, за чистоту которых отвечает предприниматель, установлены. Обычно это по 10 метров вокруг торговой точки. Мы рассматриваем закрепление прилегающих территорий за собственниками как еще один инструмент наведения порядка.

Прокуратура призвала региональные власти снабдить методическими материалами глав местного самоуправления, чтобы в разных городах и деревнях были сопоставимые правила. Сейчас, например, в Палласовке коммерсант должен обеспечить чистоту на пятачке в пять метров, а в Колхозной Ахтубе - эта территория в десять раз больше. В Волгограде для руководителей промышленных предприятий зона ответственности составляет 50 метров от забора. Для владельцев магазинов и киосков, конечно, намного меньше.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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- Ответственность за проведение основных работ все равно лежит на органах местного самоуправления. Предприниматели должны проводить санитарную обрезку деревьев, убирать снег, регулярно очищать урны от мусора, - объяснил руководитель департамента городского хозяйства Волгограда Виталий Земцов. - Предусмотрены бюджетные ассигнования для кадастровых работ по трем тысячам участков. Но бизнесмены и сами заинтересованы в том, чтобы привлекать к себе клиентуру. Они каждую неделю приходят к нам и рассказывают, что хотят перед входом положить тротуарную плитку, сделать парковку или декоративное озеленение. Мы идем таким пожеланиям навстречу.

Как только территориальные схемы подготовят, их обнародуют и доведут до сведения коммерческих структур. Важно, что предпринимателям точно не придется работать за других: участок оканчивается у проезжей части. До бордюра подметаешь, а автодорогой занимаются районные власти. К каждому объекту недвижимости может относиться не более одной прилегающей территории.

- Мы сделали акцент на крупных предприятиях. Сейчас утвердили схемы для магазинов на центральных улицах. Собираемся охватить весь город, включая частный сектор. В основном речь идет об уборке улицы, - рассказал первый замглавы Урюпинска Евгений Евсеев.

Конечно, бизнесменов контролируют. В каждом районе областного центра есть административно-техническая комиссия. За нарушения - штрафы. Впрочем, большинство коммерсантов не высказали недовольства по поводу требования содержать прилегающую территорию в чистоте. Лишь бы дали работать на том месте, которое они уже благоустроили.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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