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26.02.2020 19:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали за вымогательство

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Евпатории возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего депутата Евпаторийского городского совета II созыва и его 48-летней помощницы, которые подозреваются в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым.

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По версии следствия, в декабре 2019 года депутат на встрече с избирателями публично высказал претензии к коммерческой фирме, занимавшейся благоустройством муниципального пляжа Уютненского сельского поселения. Позже фрагменты видеозаписи встречи депутата и населения были опубликованы в интернете. А спустя месяц помощница депутата предложила бизнесмену сделку: "шеф" прекращает распространять компромат за вознаграждение в один миллион рублей.

Чтобы узаконить открытое и циничное вымогательство, аферисты предложили предпринимателю заключить медиасоглашение, по которому помощница как медиатор за оговоренную сумму будет разрешать несуществующий гражданско-правовой спор. Сам же депутат подтвердил, что в случае выполнения всех условий он прекратит дискредитировать благоустройство пляжа фирмой бизнесмена.

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Довести свой преступный умысел до конца депутат и его помощница не смогли, поскольку были задержаны оперативными сотрудниками регионального УФСБ России. Поскольку законодательство предусматривает для депутатов особый порядок производства уголовных дел, решение о возбуждении по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 163 УК РФ принималось лично и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по РК Владимиром Терентьевым. Во время обысков дома и в рабочих кабинетах задержанных изъята информация, представляющая интерес для следствия. Вскоре следователи выйдут в суд с ходатайством в суд об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

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