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26.02.2020 11:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Как помочь сердцу работать без перебоев?

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 41(8095)
Сердечно-сосудистые заболевания - бич современных людей. И жители Ростовской области, увы, не исключение. По данным ВОЗ, инфаркт и инсульт являются основной причиной смертности населения. Как свести к минимуму риск возникновения проблем с сердцем? Что нужно делать для профилактики и когда нужно обращаться к врачу? Какие симптомы должны заставить пройти своевременное обследование?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Не стоит дожидаться явного ухудшения состояния, - уверен кардиолог ростовского медицинского центра "Врачъ", кандидат медицинских наук Евгений Осипов. - Мужчины должны регулярно посещать кардиолога с 35 лет, женщины - с 40. Мониторинг артериального давления должен стать одним из регулярных способов самоконтроля каждого взрослого человека.

Фото: Пресс-служба Педиатрического университета
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Частые головные боли, учащенное сердцебиение или, напротив, замирание сердца, перебои в его работе, боли за грудиной при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице, при физических нагрузках - все это не должно оставаться без внимания. Ведь, по словам опытного специалиста, данные симптомы могут говорить об уже возникших проблемах.

Отметим, что нормальным давлением являются показатели не выше 140 на 90 (а по новым данным, даже 130 на 80). И даже если при кажущемся хорошем самочувствии давление превышает норматив, уже необходимо лечение. Конечно, стоит учитывать и наследственную предрасположенность, и сопутствующие заболевания.

- Не игнорируйте профосмотры и диспансеризацию, которые проводятся в поликлиниках, и, разумеется, не занимайтесь самолечением. Сегодня огромный выбор лекарственных средств в аптеках. И то, что подходит одному человеку, может оказаться губительным для другого. Ни в коем случае нельзя опираться на опыт соседей или знакомых, подбор медицинских препаратов должен быть индивидуальным и назначать их может только врач в каждом конкретном случае, - предупреждает доктор Осипов.

Фото: iStock
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Одним из самых общедоступных является мониторинг деятельности работы сердца при помощи ЭКГ. Электрокардиограмму необходимо делать раз в год, сохраняя все результаты. По этому архиву впоследствии врач сможет увидеть изменения в динамике. Также показательным является УЗИ сердца. При необходимости кардиолог назначит и исследование с нагрузкой или же суточный мониторинг давления. Основной причиной проблем с сердцем медики называют стресс. Конечно, полностью избежать волнений современному человеку невозможно, но все-таки их нужно стараться минимизировать. Также здоровью сердца вредит гиподинамия, отсутствие полноценного отдыха, курение, проблемы со сном, в том числе храп.

- Сердечно-сосудистые заболевания в последнее время омолодились. Это во многом связано с ранним выявлением патологии, улучшились методы диагностики, да и население более внимательно стало относиться к своему здоровью. Поэтому и удается выявить проблему на ранней стадии, а значит, своевременно принять меры и увеличить продолжительность жизни, - говорит кардиолог медицинского центра "Врачъ".

Профилактика болезней сердца

Здоровый образ жизни; отказ от вредных привычек; рациональное питание (меньше жирного, больше овощей, фруктов и воды); умеренные физические нагрузки (ходьба, бег трусцой, плавание); прогулки на свежем воздухе; полноценный отдых; сон не менее восьми часов в сутки; своевременное медицинское обследование.

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