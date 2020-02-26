Глава Адыгеи потребовал выполнения дорожных карт по нацпроектам

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел планерное совещание с руководителями отраслевых министерств республики, главами муниципальных образований. Были обозначены первоочередные задачи деятельности органов исполнительной власти региона на текущий период.

Одним из основных вопросов совещания стало обсуждение реализации в регионе нацпроектов. Премьер-министр РА Александр Наролин доложил о результатах контрактации по нацпроектам.

Глава Адыгеи потребовал строгого выполнения всех дорожных карт. В частности, поставлена задача до шестого марта завершить проектно-сметные работы по реконструкции школ искусств региона. На эти цели за три года будет направлено более 380 млн рублей, из них более 167 млн рублей - в нынешнем году. В первую очередь будут реконструированы четыре школы - в Красногвардейском и Майкопском районах, а также в Майкопе.

Ряд поручений глава республики дал по благоустройству комфортной городской среды, комплексному развитию сельских территорий, дорожному строительству. Также были заслушаны отчеты руководителей министерств о выполнении нацпроектов "Здравоохранение", "Образование" и "Чистая вода".

"Каждый национальный проект предусматривает конкретные мероприятия, которые должны повлиять на качество жизни населения. Для этого выделяются существенные средства из федерального и регионального бюджетов. Необходимо принять все меры для их эффективного и своевременного освоения, строго следовать дорожным картам по каждому нацпроекту. Нарушение сроков недопустимо. Важно предусматривать и предупреждать все негативные факторы, чтобы работы проводить в плановом порядке, а по возможности и с опережением графика", - отметил Мурат Кумпилов.

В ходе совещания отдельное внимание было уделено проведению конкурсных и проектно-сметных процедур, которые влияют на своевременное достижение целевых показателей нацпроектов. Все муниципалитеты должны активно включаться в эту работу и синхронизировать деятельность с профильными ведомствами. Быстрое и эффективное освоение средств, в свою очередь, открывает новые возможности для получения дополнительной поддержки федерального центра, подчеркнул глава Адыгеи.

На особом контроле руководства региона - подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и организация в регионе общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ. Глава РА поручил провести разъяснительную работу среди населения, принять необходимые меры, чтобы подготовить все участки для голосования и обеспечить условия для волеизъявления людей.