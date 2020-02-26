Историки предложили увековечить поле легендарного сражения под Алуштой

Крымский историк Виктор Ткаченко уже более десяти лет выступает с инициативой мемориализировать ряд участков на поле сражения у деревни Шума (ныне Верхняя Кутузовка) под Алуштой. Поле боя, на котором положили конец шестилетней русско-турецкой войне 1768-1774 годов, - единственное сохранившееся на полуострове с XVIII века. Однако часть его уже распаевана, и только мемориализация может спасти памятное место от дальнейшего уничтожения.

Реперные точки

Границы поля битвы еще в 2009-2010 годах определили сотрудники Института археологии Крыма. Вместе с единомышленниками из благотворительного фонда "Наследие Крыма" ученый предлагает установить в отдельных местах памятные знаки, череда которых могла бы составить тематический туристический маршрут.

- Это несколько реперных точек на поле сражения, которые предполагается окружить 50-метровой охранной зоной, - рассказывает Ткаченко. - Речь идет о том, чтобы установить на этих точках памятные знаки: "Здесь находился штаб генерала Мусина-Пушкина, "Здесь находилась батарея единорогов (гладкоствольных артиллерийских орудий-гаубиц. - Прим. ред.) капитана Бурдакова", "С этого места батальон подполковника Кутузова атаковал турецкую позицию перед деревней Шума", "Здесь находилась позиция Тамбовского полка", "Здесь находилась исходная позиция сводного гренадерного батальона под командованием генерала Грушевского" и так далее.

Всего таких точек с десяток. Но мы говорим в первую очередь о четырех, в том числе о месте командного пункта генерала Мусина-Пушкина, месте ранения Кутузова и месте расположения второго мушкетерского батальона.

В 2014 году возле Кутузовского фонтана установили бюст великого полководца. Фото: Алексей Вакуленко/РГ

Свою инициативу прошлой осенью историк представил на совещании рабочей группы крымского правительства по проведению в 2021 году памятных мероприятий, посвященных 250-летию похода русской армии под командованием Василия Долгорукова (Крымского).

- Восточную турецкую батарею, которая была в самом лучшем состоянии, поскольку там не потревожили культурный слой, мы этой зимой уже утратили, - посетовал Ткаченко. - Территорию огородили, на ней ведется строительство.

Монумент на месте травмы

Исследователь пояснил, что если в остальных случаях речь идет о памятных знаках, то на месте ранения Кутузова желательно установить монумент.

- Есть предприниматели и в Крыму, и за его пределами, готовые оказать финансовую поддержку в реализации этой инициативы, - рассказал он. - Алуштинский художник Алексей Шандалов, например, выступал с предложением выполнить монумент в виде шпиля вроде Долгоруковского обелиска в Симферополе (разумеется, меньшего размера), а на его гранях разместить план сражения, списки полков и информацию о том, что с этого места гренадерский батальон атаковал турецкую позицию перед деревней Шума и овладел ею.

Пушечные ядра, найденные на поле боя. Фото: Виктор Ткаченко

По словам Ткаченко, документально подтверждено, что командир гренадерского батальона Московского легиона Михаил Кутузов был ранен при спуске во второй ров. Об этом в рапорте генералу Валентину Мусину-Пушкину докладывал генерал Иван Якоби. В том же докладе последний подчеркивал: "А о господине подполковнике Голенищеве-Кутузове не изъясняю я вашему сиятельству ничего, поелику мужество его и храбрость известны по собственному вашего сиятельства обозрению. И для того только смею вашему сиятельству доложить, что сей штаб-офицер отличное имеет в себе храбрости достоинство, и батальон чрез собственное его старание приведен в такое мужество".

- Мы нашли этот ров, он еще читается, - говорит историк. - Место ранения определили исходя из того, что батальон, которым командовал Кутузов, был построен в прямоугольное каре, ширина которого при двух шереножном построении определяется исходя из количественного штатного состава батальона. Командир, согласно диспозиции и уставу, должен был идти в центре фронтальной шеренги.

Кстати, долгие годы бытовал миф о том, что именно в Шумском сражении Михаил Кутузов потерял глаз. Он активно поддерживался и мастерами советского кинематографа, которые изображали военачальника с черной повязкой на голове. Например, в художественных фильмах "Кутузов" Владимира Петрова и "Гусарская баллада" Эльдара Рязанова.

Но, по словам историков, в черной повязке поверх правого глаза Кутузов был замечен лишь на собственной свадьбе с дочерью генерал-поручика Бибикова Екатериной Ильиничной.

Как сообщал в докладе о Шумском сражении командующий 2-й армией князь Василий Долгоруков, на поле боя "подполковник Голенищев-Кутузов, приведший гренадерский свой батальон... получил рану пулею, которая, ударивши его между глазу и виска, вышла на пролет в том же месте на другой стороне лица".

Как это было

Русский пост в Алуште был установлен 12 (23) июля 1771 года, через три недели после завоевания Крыма 2-й армией под командованием князя Василия Долгорукова. За пару дней до этого в лагере у деревни Кючук-Кайнарджи (Болгария) Россия и Османская империя подписали мирный договор, по которому, в частности, Крымское ханство объявлялось независимым, а русские торговые суда получали право свободного плавания по Черному морю и прохода через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море.

Однако вопреки достигнутым договоренностям 17 и 18 (28 и 29) июля турки высадили у берегов Алушты мощный десант под начальством Гаджи-Али-Бея. Русские гарнизоны в Алуште и Ялте оказали турецким войскам ожесточенное сопротивление. Однако остановить высадку десанта им не удалось, пришлось отступить.

Из Симферополя выступил отряд русских войск (около 3,5 тысячи солдат) под командованием генерал-майора Мусина-Пушкина, который не позволил туркам проникнуть вглубь Крыма. Сражение у деревни Шумы сыграло решающую роль в изгнании турок с полуострова.

Единственным памятником Шумскому сражению русско-турецкой войны сегодня является Кутузовский фонтан, расположенный у трассы Симферополь - Алушта перед поворотом на Лучистое. Современный вид он приобрел после реконструкции в 1956 году. Надписи на памятных досках гласят: "Близ сего места в сражении против турок Михаил Иларионович Кутузов, что после был фельдмаршалом и князем Смоленським, ранен в глаз"; "В бою с турками 24 июня 1774 г. подполковник Кутузов, во главе своего батальона, со знаменем в руках, ворвался в дер. Шумы (ныне Кутузовка) и выбил оттуда неприятеля".